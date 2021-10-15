毒鴛鴦假綁票詐欺婦人 得手嫁妝金飾外逃銷贓仍被逮

朱男（左2）與林女（左1）至桃園中壢區某銀樓銷贓畫面。（記者劉慶侯翻攝）

2021/10/15 10:01

〔記者劉慶侯／台北報導〕57歲周姓婦人，接到詐騙集團「假綁票」的老梗話術電話，急忙將家中私藏價值約50餘萬元的金飾，依指示放置在住家附近的機車下。北市警大同分局鎖定涉案的朱姓男子與林姓女子這對毒鴛鴦，循線先逮獲朱男到案，並尋獲已被變賣銷贓的金飾，全案依法函送法辦，並追緝在逃的林女。

周婦是9月29日下午1時許接獲詐騙集團來電，對方謊稱她兒子因債務糾紛已被綁架，要求周婦付贖金換取兒子性命周全。周婦驚恐下也未立即查證，由於家中現金不足，便與詐騙集團協議以金飾替代。

周婦當下趕緊將嫁妝金飾如金龍鳳手鐲、金手鍊、金項鍊、紅寶石戒指放入牛皮紙袋中，並依對方指示，放在家門前機車底下，再由詐騙集團成員取走，損失金飾總重量約九兩重，價值共計50餘萬元。

詐騙集團得手後食髓知味，進而要求周婦再提供她先生電話，轉而向她60歲的林姓老公詐騙贖金100萬元，正當林男急急忙忙跑到銀行提領現金時，經行員關懷提問下，驚覺遭到詐騙，馬上到寧夏路派出所報案。

由於寧夏路派出所據案發地點不到100公尺，警方隨即調閱影像及分析嫌犯特徵，鎖定有毒品前科的22歲朱男，與他24歲的林姓女友涉有重嫌。

警方根據影像分析，發現兩人得手金飾後，搭乘計程車離開，為製造斷點躲避警方追查，故意在途中換搭另一部計程車前往台北火車站，再到車站內廁所將所騙得的金飾穿戴在身上，首飾盒及牛皮紙袋則棄置於廁所內之垃圾桶，隨即搭乘高鐵速至桃園站。

警方追蹤發現兩人下車後又隨機攔計程車至中壢某珠寶店銷贓及變換金飾，前前後後共至三家銀樓分別銷贓。

警方持續追蹤兩人動向，日前確認朱嫌躲藏在龜山租住處，當場查獲朱男，同時在間內查扣毒品安非他命殘渣袋、吸食器，函送士林地方檢察署偵辦。

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警方在案發後一個禮拜內將遭詐騙之金飾全數追回（記者劉慶侯翻攝）

警方台北車站之廁所內尋回遭犯嫌棄置首飾盒及袋子。（記者劉慶侯翻攝）

警方在台北車站之廁所內尋回遭犯嫌棄置首飾盒及袋子。（記者劉慶侯翻攝）

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