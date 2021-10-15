今年度仲夏寶島號由「蒸機國王」開行3趟次 10/20開放訂票

今年度仲夏寶島號由DT668蒸汽機車出馬開行3趟次，10月20日開放訂票。（圖：台鐵局提供）

2021/10/15 09:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕原本每年夏天的鐵道旅遊盛事，仲夏寶島號蒸氣列車行駛計畫，今年因疫情延後至10月、11月。台鐵局表示，今年度仲夏寶島號將開行3趟次，由「蒸機國王」DT668蒸汽機車頭聯掛6節柴聯自強號車廂，行駛玉里至台東區間；車票將於10月20日上午10點統一開放民眾訂購。

今年度仲夏寶島號開行3趟次，分別為10月30日、11月13日、11月27日，均為週六開行，沿途將停靠玉里、富里、池上、關山、山里、台東等站。台鐵局表示，配合政府振興方案，仲夏寶島號推搭乘優惠票價，每張票單一售價1500元，憑車票於搭乘日當天還可獲得2021年特製記念套票，及限量版的DT668毛巾一組。

台鐵局表示，仲夏寶島號旅程中除拜訪有稻米之鄉名譽的富里站外，再加碼自行車聖地─傳說中到不了的秘境小站山里站，鐵道作家劉克襄推薦的白色小教堂等地，民眾在欣賞花東地區田野山嵐相互輝映景致之際，又可享受各站特色小農市集及參訪古典日式建築之美。

另外，今年度提供接駁，憑仲夏寶島號車票可於10月24日前，至窗口訂購行駛至台東後接駁列車（5265次），相關行程及購票須知，民眾即起可上台鐵官網查詢。

今年度仲夏寶島號由DT668蒸汽機車出馬開行3趟次，10月20日開放訂票。（圖：台鐵局提供）

今年度仲夏寶島號由DT668蒸汽機車出馬開行3趟次，10月20日開放訂票。（圖：台鐵局提供）

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