為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    今年度仲夏寶島號由「蒸機國王」開行3趟次 10/20開放訂票

    今年度仲夏寶島號由DT668蒸汽機車出馬開行3趟次，10月20日開放訂票。（圖：台鐵局提供）

    今年度仲夏寶島號由DT668蒸汽機車出馬開行3趟次，10月20日開放訂票。（圖：台鐵局提供）

    2021/10/15 09:50

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕原本每年夏天的鐵道旅遊盛事，仲夏寶島號蒸氣列車行駛計畫，今年因疫情延後至10月、11月。台鐵局表示，今年度仲夏寶島號將開行3趟次，由「蒸機國王」DT668蒸汽機車頭聯掛6節柴聯自強號車廂，行駛玉里至台東區間；車票將於10月20日上午10點統一開放民眾訂購。

    今年度仲夏寶島號開行3趟次，分別為10月30日、11月13日、11月27日，均為週六開行，沿途將停靠玉里、富里、池上、關山、山里、台東等站。台鐵局表示，配合政府振興方案，仲夏寶島號推搭乘優惠票價，每張票單一售價1500元，憑車票於搭乘日當天還可獲得2021年特製記念套票，及限量版的DT668毛巾一組。

    台鐵局表示，仲夏寶島號旅程中除拜訪有稻米之鄉名譽的富里站外，再加碼自行車聖地─傳說中到不了的秘境小站山里站，鐵道作家劉克襄推薦的白色小教堂等地，民眾在欣賞花東地區田野山嵐相互輝映景致之際，又可享受各站特色小農市集及參訪古典日式建築之美。

    另外，今年度提供接駁，憑仲夏寶島號車票可於10月24日前，至窗口訂購行駛至台東後接駁列車（5265次），相關行程及購票須知，民眾即起可上台鐵官網查詢。

    今年度仲夏寶島號由DT668蒸汽機車出馬開行3趟次，10月20日開放訂票。（圖：台鐵局提供）

    今年度仲夏寶島號由DT668蒸汽機車出馬開行3趟次，10月20日開放訂票。（圖：台鐵局提供）

    今年度仲夏寶島號由DT668蒸汽機車出馬開行3趟次，10月20日開放訂票。（圖：台鐵局提供）

    今年度仲夏寶島號由DT668蒸汽機車出馬開行3趟次，10月20日開放訂票。（圖：台鐵局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    機關車女王CT273又來了！ 仲夏寶島號蒸汽火車6/19開訂
    2020/06/18 19:43

    機關車女王CT273又來了！ 仲夏寶島號蒸汽火車6/19開訂
    日本鐵道迷瘋台灣！追完CT273 朝聖藍皮普快「開窗吹風」
    2019/07/06 16:35

    日本鐵道迷瘋台灣！追完CT273 朝聖藍皮普快「開窗吹風」
    花東寶島仲夏節週六起跑 邀遊客觀星飲茶
    2019/06/12 12:32

    花東寶島仲夏節週六起跑 邀遊客觀星飲茶
    台鐵蒸汽火車仲夏寶島號來了 將載旅客漫遊花東縱谷
    2019/03/23 11:04

    台鐵蒸汽火車仲夏寶島號來了 將載旅客漫遊花東縱谷
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播