邱太三稱兩岸「準戰爭」狀態 邱國正：國軍每天都在備戰

陸委會主委邱太三（左）昨天出席一場論壇時提到，中共軍機在本月1日至4日擾台的架次，認為已經達到「準戰爭」狀態布局；國防部長邱國正（右）今表示，邱太三的個人論述，他不會去置評，而國軍每天都在備戰、準備作戰。（資料照，本報合成）

2021/10/15 09:44

〔記者吳書緯／台北報導〕陸委會主委邱太三昨天出席一場論壇時提到，中共軍機在本月1日至4日擾台的架次，認為已經達到「準戰爭」狀態布局；國防部長邱國正今表示，邱太三的個人論述，他不會去置評，而國軍每天都在備戰、準備作戰。

立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，邱國正進入議場前接受媒體聯訪，被問及邱太三的「準戰爭」說法，做出上述評論。

媒體追問，中國近日加強距離台灣最近的3個空軍基地，是否為了對台灣做出反制；邱國正表示，都有可能，國軍對敵情掌握都很清楚，但對外都不做論述，中國既然會有這種動作，國軍會研判分析，這是國軍本務工作。

邱國正表示，要跟各界講很清楚，國軍分析結果，不會輕易對外講，這牽扯到未來各種動作、作戰，「蠻敏感的，請各位體諒」。

針對中科院於「2021台灣創新技術博覽會」展出「野戰型外骨骼」原型機，邱國正表示，中科院正在做的研發，也是為了單兵可以負重的能量，對部隊戰力或人員的體能有所幫助，這都是可以做的。

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