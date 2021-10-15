張善政質疑高鐵延伸宜蘭效益何在？

國民黨智庫副董事長張善政。（記者張嘉明攝）

2021/10/15 08:55

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨政府打算將高鐵延伸至宜蘭，高鐵宜蘭站應該設置在哪裡，目前存在爭論，國民黨智庫副董事長張善政批評，高鐵延伸至宜蘭，只比鐵路行車時間減少10幾分鐘，究竟效益在那裡？連高鐵應不應該延伸到宜蘭都還有沒談，現在就已經在吵車站要擺在哪裡，根本是捨本逐末，他將請國民黨智庫開始研究這項課題。

張善政表示，民進黨主張西部高鐵、東部快鐵的政策，為何現在要把高鐵延伸到宜蘭？這是打自己的耳光，而且車程時間只差10幾分鐘，造價卻差達3倍，而且還有環評的問題，他質高鐵延伸到宜蘭的效益何在？除非有一天高鐵要拉到花蓮、台東。

張善政還說，如果高鐵真的要拉到花、東，民進黨現在就要先講清楚，因為這等於是宣告台鐵死刑，他認為，高鐵拉到宜蘭有很大的討論空間，為何要花納稅人的錢，但效益卻很小，現在卻已經在吵宜蘭高鐵車站要擺在哪裡，根本就是捨本逐末。

此外，張善政也痛批蔡政府沒有準備疫苗，台灣現在才會缺疫苗缺得這麼嚴重，他說，自己就是「莫德納孤兒」，至今還不符合登記施打第2劑莫德納疫苗的資格，第1劑已經打了超過10週，有效期早就已經過了，當初打的第1劑算是作廢了嗎？

談到未來國民黨智庫的角色，張善政指出，他希望深化黨中央、智庫與立法院黨團的三角關係，智庫研擬出論述後，除了提供給黨團，還要在網路或媒體上傳遞的對應力量，而且國民黨革命實踐研究院有潛力的年輕人，未來可以進入智庫，學習了解政策形成過程。

他強調，民進黨除了「抗中保台」4字，其他都不會講，政策亂七八糟，國民黨應該讓年輕人了解未來的生活水準、經濟與政策牛肉有關，不是光靠選舉。

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