盼國民黨團明讓議事順利進行 柯建銘：社會氛圍不適合議場打架

立法院國民黨團揚言明天院會將有許多動作，民進黨團總召柯建銘（前右）喊話說，對蘇貞昌的不滿，以質詢方式來攻擊，況且現在高雄又有大火事件發生，社會氛圍不適合在議場打架，期待議事順利進行。（資料照）

2021/10/14 19:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕為確保週五立法院會議事順利進行，民進黨團昨晚9點就開始輪班守住議場大門確保議事順利運作。國民黨團總召費鴻泰今天更率團拜訪立法院長游錫堃要求主持公道。民進黨團總召柯建銘今天下午受訪時說，希望國民黨團明天照協商結論來走，讓議事順利進行，現在高雄又有大火事件發生，社會氛圍不適合還在議場打架。

國民黨立委鄭麗文前天在立法院總質詢時，兩度嘲諷行政院長蘇貞昌「我怕到時候投降的第一個是你」，被蘇揆反嗆「不會像你們那樣袂見笑（不要臉）」，國民黨團揚言明天院會將有許多動作。

國民黨團總召費鴻泰今天下午率女立委找立法院長游錫堃主持公道，會前費鴻泰受訪說，是否杯葛會看蘇貞昌跟游錫堃的態度和誠意來動態決定，明天如何發展他不知道，如果有善意回應、公正處理，他們也會非常善意，否則一定會加碼。

民進黨團總召柯建銘今天下午受訪說，希望國民黨明天可以依照上週二朝野協商結論的議程來進行，明天進行總質詢、下週二則是預算質詢，對蘇貞昌的不滿，就以質詢的方式來攻擊，況且現在高雄又有大火事件發生，社會氛圍不適合在議場打架，議事場上的攻防大家各憑本事，期待明天議事順利進行，明天如果有機會跟國民黨談的話，會再來談看看。

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