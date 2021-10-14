林穎孟再爆醫院打過期疫苗 北市衛局：康寧批號登錄錯誤

林穎孟出示民眾的接種卡、疫苗施打批號。（台北市議員林穎孟提供）

2021/10/14 19:09

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市議員林穎孟昨天指控台北市政府將日本贈送的AZ疫苗疑放到過期、注射人體，被台北市長柯文哲反嗆「抹黑」。她今天又爆料，有3位民眾在康寧醫療財團法人康寧醫院注射疫苗，健保快易通卻顯示批號過期。衛生局則回應，是康寧醫院批號登錄錯誤。

林穎孟昨天指出，有民眾在中心綜合醫院注射疫苗，事後查看健保快易通，竟顯示所注射是10月3日到期、已過期5天的批號K004C疫苗。她今天再爆料，還有第二家醫院也在系統登錄注射K004C過期疫苗。她質疑，1家醫院「誤植」249位市民資料，北市府說是個案，但第二家醫院又發生同樣的情形。她也貼出證據說，有其他3位受害者陳情，10月8日都在康寧醫院注射疫苗，回去看健保快易通，同樣顯示注射到10月3日過期的K004C批號AZ疫苗。

衛生局回應，13日發生中心綜合醫院疫苗批號登錄錯誤事件，就請中央清查台北市疫苗合約醫療院所預防接種登錄資料，中央告知康寧醫院有批號登錄錯誤。衛生局稽查確認醫院沒有用過期疫苗，但10月8日有263筆接種紀錄批號錯誤登錄為K004C-CDC。衛生局14日已請中央協助確認，並更正兩間醫院的異常接種紀錄。

衛生局說，9月27日有撥配5瓶批號K004C-CDC的AZ疫苗給康寧醫院，已在10月1日全數接種完畢，經比對醫院藥庫疫苗進出貨紀錄及疫苗接種名冊，疫苗配貨量與消耗量資料相符。衛生局說，康寧醫院10月8日施打AZ疫苗共263人，有2種批號，批號210159-CDC的疫苗效期至今年11月30日，施打242人；批號A1080-CDC的疫苗效期至明年1月31日，施打21人，合計施打263人。

衛生局說，康寧醫院電腦資訊系統沒有更新疫苗批號，所以造成263人的疫苗接種紀錄誤植為批號K004C-CDC，實際上沒有存放、提供過期疫苗的情形。

康寧醫院：上傳資料時誤植批號

康寧醫院說，醫院施打的疫苗都在期限內，沒有過期的問題，這次是因為上傳施打資料時批號誤植，導致民眾誤解。

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