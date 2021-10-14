北流南基地 本周末辦大型音樂節「喔北搖」

北流南基地產業區。（台北市文化局提供）

2021/10/14 17:54

〔記者楊心慧／台北報導〕台北流行音樂中心北基地表演廳去年9月正式營運，南基地文化館及產業區今舉辦記者會，宣布10月16至17日將自辦大型音樂節活動「喔北搖（Oh! Shake it!）」，北流表示，今年下半年配合疫情趨緩，也將持續辦理演唱會活動，全面開啟後疫情時代音樂新生活。

北流是台北市首座音樂類型園區，以打造流行音樂及流行文化聚落為願景，北基地表演廳有5000人的演出場地，提供民眾嶄新的觀賞經驗，南基地文化館也已於9月18日正式開館，常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」及特展「坂本龍一with高古史郎 設置音樂2」好評不斷，吸引不少民眾參觀。

產業區則規劃設立排練室、錄音室、多間Live House、創作空間等專業場域，未來商鋪招租也將招募多元特色店家進駐，其中Live House及3000人戶外廣場，將由北流自營，本週末10月16至17日將自辦大型音樂節活動「喔北搖（Oh! Shake it!）」，由多組音樂人接力開唱，現場集結音樂、市集、互動三大元素，歡迎民眾見證北流南基地正式啟用的熱鬧氛圍。

台北市副市長蔡炳坤致詞表示，北流10年來靠文化部、市府及議會三方努力終於建成，接下來市府將規劃4公里的綠色空中廊道，第一期串聯車站與北流的800公尺廊道已在籌畫中，未來南港將成台北市最宜居的地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法