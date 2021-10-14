為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北流南基地 本周末辦大型音樂節「喔北搖」

    北流南基地產業區。（台北市文化局提供）

    北流南基地產業區。（台北市文化局提供）

    2021/10/14 17:54

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北流行音樂中心北基地表演廳去年9月正式營運，南基地文化館及產業區今舉辦記者會，宣布10月16至17日將自辦大型音樂節活動「喔北搖（Oh! Shake it!）」，北流表示，今年下半年配合疫情趨緩，也將持續辦理演唱會活動，全面開啟後疫情時代音樂新生活。

    北流是台北市首座音樂類型園區，以打造流行音樂及流行文化聚落為願景，北基地表演廳有5000人的演出場地，提供民眾嶄新的觀賞經驗，南基地文化館也已於9月18日正式開館，常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」及特展「坂本龍一with高古史郎 設置音樂2」好評不斷，吸引不少民眾參觀。

    產業區則規劃設立排練室、錄音室、多間Live House、創作空間等專業場域，未來商鋪招租也將招募多元特色店家進駐，其中Live House及3000人戶外廣場，將由北流自營，本週末10月16至17日將自辦大型音樂節活動「喔北搖（Oh! Shake it!）」，由多組音樂人接力開唱，現場集結音樂、市集、互動三大元素，歡迎民眾見證北流南基地正式啟用的熱鬧氛圍。

    台北市副市長蔡炳坤致詞表示，北流10年來靠文化部、市府及議會三方努力終於建成，接下來市府將規劃4公里的綠色空中廊道，第一期串聯車站與北流的800公尺廊道已在籌畫中，未來南港將成台北市最宜居的地方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北流無障礙席設計缺失 監院糾正文化部、北市府
    2021/10/05 15:09

    北流無障礙席設計缺失 監院糾正文化部、北市府
    北流流行音樂故事展 帶你回到過去
    2021/09/10 05:30

    北流流行音樂故事展 帶你回到過去
    北流產業館11月營運 議員促好好規劃：別成另一個東區地下街
    2021/04/29 20:04

    北流產業館11月營運 議員促好好規劃：別成另一個東區地下街
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播