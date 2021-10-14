「客庄券」抽籤號碼出爐！身分證末碼81、900開心領500元

客委會今日下午抽出10萬份數位客庄劵，每份面額500元。（本報製）

2021/10/14 16:09

〔記者羅綺／台北報導〕幸運兒是你嗎？客家委員會的「客庄券」於今日下午3點30分完成第一梯次抽籤，抽出身分證末2碼81及末3碼900，共10萬744位幸運兒中籤，可獲得每份面額500元客庄券。

客委會表示，扣掉先前已抽中其他加碼券的民眾，這次共有791萬8464人參與抽籤，最終抽出身分證末2碼為81以及末3碼為900的10萬744位幸運兒，中獎率約1.27%；中籤名單將於明日上午8時30分起公告於行政院振興五倍券官網（https://vhpi.5000.gov.tw/）及發送中籤簡訊通知。

客委會說，接下來連續3週的每週四都將辦理「客庄券」抽籤，共計發出40萬份客庄券，並於11月4日最後一次抽籤時舉行公開儀式暨用券記者會，宣告客庄券用券時間；至於尚未登記客庄券的民眾，在10月29日前都可以於行政院振興五倍券官網登記。

客委會將於10月25日統一發送第一梯次中籤民眾領取票券簡訊，中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結並輸入身分證字號後4碼後即可取得客庄券QR Code，預計11月中旬開始用券。

屆時民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止，使用期限至111年4月30日止。

此外，客委會表示，已從今年10月8日起，招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，合法登記、具稅籍的餐廳、民宿及社區的零售商店，或合法旅宿登記者等在地店家，加入「客庄券2.0」合作店家，預計於10月15日至21日舉辦5場次「線上招募說明會」，歡迎有興趣加入服務行列的店家踴躍報名參加。

客委會今日下午抽出10萬份數位客庄劵，每份面額500元。（客委會提供）

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