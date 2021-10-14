為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    「客庄券」抽籤號碼出爐！身分證末碼81、900開心領500元

    客委會今日下午抽出10萬份數位客庄劵，每份面額500元。（本報製）

    客委會今日下午抽出10萬份數位客庄劵，每份面額500元。（本報製）

    2021/10/14 16:09

    〔記者羅綺／台北報導〕幸運兒是你嗎？客家委員會的「客庄券」於今日下午3點30分完成第一梯次抽籤，抽出身分證末2碼81及末3碼900，共10萬744位幸運兒中籤，可獲得每份面額500元客庄券。

    客委會表示，扣掉先前已抽中其他加碼券的民眾，這次共有791萬8464人參與抽籤，最終抽出身分證末2碼為81以及末3碼為900的10萬744位幸運兒，中獎率約1.27%；中籤名單將於明日上午8時30分起公告於行政院振興五倍券官網（https://vhpi.5000.gov.tw/）及發送中籤簡訊通知。

    客委會說，接下來連續3週的每週四都將辦理「客庄券」抽籤，共計發出40萬份客庄券，並於11月4日最後一次抽籤時舉行公開儀式暨用券記者會，宣告客庄券用券時間；至於尚未登記客庄券的民眾，在10月29日前都可以於行政院振興五倍券官網登記。

    客委會將於10月25日統一發送第一梯次中籤民眾領取票券簡訊，中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結並輸入身分證字號後4碼後即可取得客庄券QR Code，預計11月中旬開始用券。

    屆時民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止，使用期限至111年4月30日止。

    此外，客委會表示，已從今年10月8日起，招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，合法登記、具稅籍的餐廳、民宿及社區的零售商店，或合法旅宿登記者等在地店家，加入「客庄券2.0」合作店家，預計於10月15日至21日舉辦5場次「線上招募說明會」，歡迎有興趣加入服務行列的店家踴躍報名參加。

    客委會今日下午抽出10萬份數位客庄劵，每份面額500元。（客委會提供）

    客委會今日下午抽出10萬份數位客庄劵，每份面額500元。（客委會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抽1千份200元觀光工廠暢遊券 新北祭好禮邀民眾疫後放輕鬆
    2021/10/14 15:29

    抽1千份200元觀光工廠暢遊券 新北祭好禮邀民眾疫後放輕鬆
    五倍券市場戰 專者：要考慮掀異業競爭
    2021/10/14 11:45

    五倍券市場戰 專者：要考慮掀異業競爭
    澎湖特產搭配五倍劵優惠方案進軍高雄夢時代
    2021/10/14 10:33

    澎湖特產搭配五倍劵優惠方案進軍高雄夢時代

    五倍券莫名被領走？他求助未果 換1步驟順利領到
    2021/10/14 08:56

    五倍券莫名被領走？他求助未果 換1步驟順利領到
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播