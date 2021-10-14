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    首頁　>　臺北市

    再爆1醫院3人打過期疫苗 林穎孟轟︰柯文哲沒打算道歉

    林穎孟出示第2家醫院批號過期。（圖:林穎孟提供）

    林穎孟出示第2家醫院批號過期。（圖:林穎孟提供）

    2021/10/14 16:19

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員林穎孟爆料，控台北市政府將日本贈送的AZ疫苗疑放到過期、注射人體，台北市長柯文哲反嗆「抹黑」。但林今天再爆料，目前除了大安區4位受害者，已爆發第2家醫院，3位受害者陳情，在康寧醫療財團法人康寧醫院注射疫苗，健保快易通顯示批號過期，但她相信北市府會再回應說「誤植」。對此，北市府稍後將予以回應。

    林穎孟指出，還有第2家醫院也在系統登錄注射K004C過期疫苗，她昨早已提醒市長要清查，卻沒人要聽，事實很明顯，出錯的不只1家醫院。

    林穎孟質疑柯文哲，日前大安區1家醫院「誤植」249位市民資料，北市府說是個案，第2家醫院又發生同樣的情形，那是什麼？她貼出證據，表示有其他3位受害者陳情，10月8日都在康寧醫療財團法人康寧醫院注射疫苗，回去看健保快易通，同樣顯示注射到10月3日過期的K004C批號AZ疫苗。

    林穎孟說明，民眾的健保快易通系統顯示注射過期疫苗K004C的問題，受害者有多少人、範圍多大、是否也發生在其他醫院或其他過期批號？北市府應該全面清查、補救、改善管理問題，並應提出充分證據，將調查結果完整公開，讓這些大量的受害民眾可以信服和安心。

    她說，結果柯市長白天在記者會承認錯誤要改善，晚上忙著說這些白紙黑字的系統資訊是在抹黑他，完全沒有打算好好徹底清查，也沒有打算好好向這受害的249位市民道歉。

    林穎孟說，昨晚陳情人私下說，聽完市長的記者會，只看到口頭說明，看不到具體證據，還是心理覺得怕怕的、不踏實，很擔心自己的身體出狀況；林痛批，市長到底能不能感受這些市民的擔憂？到底要出錯幾次，才會正視市民的感受呢？市府應立刻徹查包含K004C在內的所有過期疫苗接種紀錄，錯誤不能一再發生，須向當事人道歉！

    林穎孟出示民眾的接種卡、疫苗施打批號。（圖:林穎孟提供）

    林穎孟出示民眾的接種卡、疫苗施打批號。（圖:林穎孟提供）

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