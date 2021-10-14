向游錫堃討公道遭回「交給司法」 國民黨斥護短：不會再來拜訪！

國民黨團總召費鴻泰及數位黨籍立委今日下午與立法院長游錫方方土會面，就日前行政院長蘇貞昌與國民黨立委鄭麗文爆發爭執一事進行協商，會後向媒體發表聲明。（記者叢昌瑾攝）

2021/10/14 16:26

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委鄭麗文前天在立法院總質詢時，兩度嘲諷行政院長蘇貞昌「我怕到時候投降的第一個是你」，被蘇揆反嗆「不會像你們那樣袂見笑（台語：不要臉）」，國民黨團總召費鴻泰今天下午率女立委找立法院長游錫堃主持公道，他會後受訪痛斥，游錫堃竟以自己過去在省議會詢答的經驗輕鬆護短，還說「聽說你們要告，那就交給司法」，以後不會再來拜訪游院長，協商也要看他們喜不喜歡再決定。

費鴻泰下午率鄭麗文等多位女立委拜訪游錫堃，雙方在會客室聊了近一小時，會後，費鴻泰受訪說，今天開始不會再拜訪游院長，當他們詢問行政院長能不能反質詢、行政院長怎麼可以對女性講不堪入耳的話？沒想到游院長回答的是自己以前在省議會詢答的經驗，想用這種方式帶過。

費鴻泰痛斥，讓我無法接受的是，對於蘇揆罵女立委「髒話」，游錫堃竟然說「聽說你們要去告，那就交給司法」，游錫堃的態度就是告訴大家以後在議場對院長或任何官員可以經常講髒話。

費鴻泰說，一個民主國家，從來不會有總理對國會議員講這樣不堪入耳的話，當其他政黨提出意見，國會議長竟然用這樣輕鬆的方式護短，已經喪失國會議長的身分，非常遺憾，以後他們不會再來拜訪游院長，以後所謂的協商，也看他們喜不喜歡再來決定要不要跟民進黨協商。

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