為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    BNT穩定到貨2劑間是否間隔21天？ 莊人祥：後續再規畫

    第8批BNT疫苗82.7萬劑今天上午抵台，目前第12輪已針對「全年齡」開放。（記者姚介修攝）

    第8批BNT疫苗82.7萬劑今天上午抵台，目前第12輪已針對「全年齡」開放。（記者姚介修攝）

    2021/10/14 15:39

    〔記者邱芷柔／台北報導〕BNT疫苗傳出打氣不如預期，因此頻頻往下加開年齡層，對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（14日）回應，是為了不讓服務空轉。

    莊人祥指出，目前BNT疫苗施打量約是原預期量的8成，與其他廠牌疫苗的施打量相同，因此並無「打氣較差」的情形。至於為何BNT疫苗會加開2次，莊人祥說，主要是施打量能都已經開了，且也有許多家機構提供預約，為了不讓服務空轉，才會繼續加開，這跟打氣差是兩回事。

    第8批BNT疫苗82.7萬劑今天上午抵台，目前第12輪已針對「全年齡」開放，媒體追問，BNT穩定到貨，是否可以不用再等到接種後10週再預約接種第二劑，而可依照仿單間隔21天即可預約接種？莊人祥說，此批到貨的疫苗仍在規畫中，最近會針對後續規畫再另行報告。

    另外針對第12輪疫苗分兩階段預約和施打，但有民眾反映可否保留身份，延至第二階段再預約？莊人祥也說，符合資格者若有事沒辦法在第一階段預約接種，可以等到第二階段預約，但仍希望可以照規畫來，避免太多個案造成接種量的差異。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    第8批82.7萬劑BNT抵台 指揮中心：儘速提供接種
    2021/10/14 14:14

    第8批82.7萬劑BNT抵台 指揮中心：儘速提供接種
    到貨進度超前！第8批BNT疫苗82.7萬劑清晨抵台
    2021/10/14 05:54

    到貨進度超前！第8批BNT疫苗82.7萬劑清晨抵台
    第10、11輪都加開BNT疫苗接種對象 陳時中坦言預約率低
    2021/10/13 15:53

    第10、11輪都加開BNT疫苗接種對象 陳時中坦言預約率低
    第11輪BNT疫苗增開一對象 開放預約延長至明下午6點
    2021/10/12 22:50

    第11輪BNT疫苗增開一對象 開放預約延長至明下午6點
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播