BNT穩定到貨2劑間是否間隔21天？ 莊人祥：後續再規畫

第8批BNT疫苗82.7萬劑今天上午抵台，目前第12輪已針對「全年齡」開放。（記者姚介修攝）

2021/10/14 15:39

〔記者邱芷柔／台北報導〕BNT疫苗傳出打氣不如預期，因此頻頻往下加開年齡層，對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（14日）回應，是為了不讓服務空轉。

莊人祥指出，目前BNT疫苗施打量約是原預期量的8成，與其他廠牌疫苗的施打量相同，因此並無「打氣較差」的情形。至於為何BNT疫苗會加開2次，莊人祥說，主要是施打量能都已經開了，且也有許多家機構提供預約，為了不讓服務空轉，才會繼續加開，這跟打氣差是兩回事。

第8批BNT疫苗82.7萬劑今天上午抵台，目前第12輪已針對「全年齡」開放，媒體追問，BNT穩定到貨，是否可以不用再等到接種後10週再預約接種第二劑，而可依照仿單間隔21天即可預約接種？莊人祥說，此批到貨的疫苗仍在規畫中，最近會針對後續規畫再另行報告。

另外針對第12輪疫苗分兩階段預約和施打，但有民眾反映可否保留身份，延至第二階段再預約？莊人祥也說，符合資格者若有事沒辦法在第一階段預約接種，可以等到第二階段預約，但仍希望可以照規畫來，避免太多個案造成接種量的差異。

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