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    八大行業求復業 指揮中心：2週後檢討開放條件、時間

    指揮中心指出，已和經濟部討論相關行業業別指引，觀察2週後可檢討八大行業復業的條件和時間。圖為疫情爆發前警方臨檢情形。（資料照）

    指揮中心指出，已和經濟部討論相關行業業別指引，觀察2週後可檢討八大行業復業的條件和時間。圖為疫情爆發前警方臨檢情形。（資料照）

    2021/10/14 15:44

    〔記者吳亮儀／台北報導〕目前仍在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第二級警戒，八大行業仍未開放，部分業者今天到中央流行疫情指揮中心前呼籲盡快復業；指揮中心指出，已和經濟部討論相關行業業別指引，觀察2週後可檢討八大行業復業的條件和時間。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會上表示，八大行業的確是各個行業開放的最後一哩路，已經有和經濟部討論，其中也有討論疫苗接種率要達6成，看是會沿用或提高這標準。

    羅一鈞也指出，沒打疫苗的工作人員是不是要進行定期快篩？這也是有條件復業重點，相關內容可能下週才會跟外界做詳細說明。

    八大相關自救團體高舉「救八大、拚復業」牌子來到指揮中心所在的疾病管制署門口陳情抗議。羅一鈞表示，有收到自救會提出的意見，包括提議工作人員落實戴口罩、量體溫和實名制，工作人員接種疫苗並提供證明。

    羅一鈞說，之前已經跟經濟部展開相關討論，會根據KTV相關指引和自救會提出條件為基礎，請經濟部進一部研議相關指引，先觀察KTV開放2週後的狀況來做檢討，並和經濟部合作討論，「不可能讓八大行業永遠停業」。

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