曾銘宗稱1.4億預算養網軍 陳吉仲：拿不出一刀斃命證據要道歉

農委會主委陳吉仲今日出席立法院經濟委員會，就業務概況進行報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

2021/10/14 15:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨立委曾銘宗今在立院經濟委員會指稱，農委會明年度編列的媒體宣導費用有1.4億元，是要養1450網軍，並不停威脅要將農委會的會計主管移送法辦，農委會主委陳吉仲表示，1.4億元並非是用在媒體宣導，而是包含食農教育等，媒體宣導費用編列的費用甚至比往年更少，且一定會經過公開招標，也強調不能接受曾銘宗的指控。

曾銘宗拿出審計部認為農委會去年度執行預算的缺失，但其中的案名包含「林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處辦理107年森林鐵路平交道增設工程」、「林務局花蓮林區管理處辦理96年度劣化地復育計畫預定案第6號整地、新植及刈草撫育作業」，一案是2018年度的案子，另一案則是為14年前的案子，總計金額為1870萬元。

曾銘宗說，從審計部的報告就可以知道農委會是最會亂花錢的單位，且農委會明年度預算中，媒體宣導經費共編列了1.4億元，中央政府相關的媒體預算為11億元，指農委會要養1450網軍、買媒體，並且說要在他主場的財政委員會，讓農委會的會計主管當場備詢，還要移送法辦，更不停自誇，當初「1450」的名詞是由他所發明。

陳吉仲當場立刻回應無法接受曾銘宗的指控，並表示編列的1.4億元會用媒體宣導費用，也是由審計部來建議，但執行的內容包含各種農村活動，還有食農教育的推廣等，並表示農委會所有媒體的宣導的經費較往年更少，只有編列約2千多萬，且一定都會經過公開招標，且相關費用既然都有公開在預算書上，就是敢攤開來讓大家檢驗，並直言，如果曾銘宗要有這樣的指控，應該要提出一刀斃命的證據，且現場還汙衊並威脅機關內的同仁，他說如果曾銘宗無法提出證據，應該要道歉，也不能接受曾銘宗汙衊威脅會內的同仁。

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