109年公務人員受懲戒處分共117人 貪污撤職比率高

考試院今日召開第13屆第57次院會。（記者羅綺攝）

2021/10/14 15:47

〔記者羅綺／台北報導〕考試院今日召開第13屆第57次會議，銓敘部提報「銓敘部109年辦理公務人員受懲戒處分動態登記情形」，指出109年公務人員受懲戒處分並送動態登記者，總計為117人，其中受懲戒處分原因最多的是貪污及違反經營商業行為。

銓敘部分析，109年公務人員受懲戒處分，並送動態登記者，總計為117人，其中受懲戒處分原因最多的是貪污行為及違反經營商業行為；但近3年的數據顯示，因貪污行為受懲戒處分的公務人員有減少的趨勢。

另從近3年公務人員受懲戒處分情形可知，懲戒判決中，犯貪污行為者經判決撤職處分比率較高，銓敘部說，可作為公務人員借鏡，應更加謹慎清廉，避免誤觸法網、自毀前程。

此外，針對109年公務人員因涉公務員服務法受懲戒人數46人，占39.32%，銓敘部表示，歷年來力求進步，除致力研修服務法，配合社會發展檢討或新增相關函釋外，也設計「公務員經營商業及兼職情形調查表」，輔助各機關瞭解所屬公務人員有無經營商業及兼職情形，並指派人員或應邀至各機關擔任公務法令講座等。

考試院長黃榮村說，如何有效降低公務人員受懲戒人數，有賴各主管機關就各類所屬人員的工作態樣、性質等，加強品德及刑事法治相關教育訓練，才可正本清源；他也要求銓敘部持續留意公務人員受懲戒處分情形，以作為日後相關人事行政作為的參考。

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