大學教師以小說守護瀕絕的隆頭魚 獲文藝創作獎

南台科技大學通識中心教師方中士（右），以「最後的隆頭魚」作品，拿下「110年教育部文藝創作獎」教師組短篇小說獎特優。（記者林曉雲攝）

2021/10/14 15:12

〔記者林曉雲／台北報導〕南台科技大學通識中心教師方中士，今年再以「最後的隆頭魚」作品，拿下「110年教育部文藝創作獎」教師組短篇小說獎特優，以小說守護瀕臨滅絕的隆頭魚。

「最後的隆頭魚」小說故事主角張恭，癌癒重返出生地澎湖南方四島之小島東吉嶼，陪伴獨居在島上的老母親，小島被劃入海洋國家公園，海洋公園蕭小隊長嚴守禁漁法律，張恭與蕭小隊長同時遇見傳說中瀕臨消失的巨形隆頭魚，兩人默契的守著此龍王鯛之魚蹤秘密，張恭的返鄉也昇華為一種使命意義。

方中士說，隆頭魚是台灣即將瀕臨滅絕的物種，全國已不到30尾，當他看到國家公園警察小隊長因嚴格執法禁漁被當地民眾反彈新聞時，讓他想藉由小說創作，傳達人類不應破壞大自然生態，應與自然萬物永續和諧共處一事，他本身不會潛水，故事純屬虛構。

方中士已任教34年，先天性因素造成視力逐漸惡化，愈來愈看不清楚，他說，20多年視障生活，靠電腦語音輔具上課和創作，感恩很多志工幫視障盲人錄製有聲書，開啟知識和心靈之門，也很珍惜看到的天光雲影，因受到科技文明的便利幫助，對科技文明帶來的自然生態破壞，深刻感受其中的矛盾，從感動到寫作花了一個多月，今年是第5次獲獎。

另，國立台中教育大學大四生王彥懿，首次參賽就以「是啥刣死馬文才？」拿下學生組戲劇劇本特優，她以台語改編膾炙人口的「梁祝」愛情經典故事，以馬文才為視角的新編戲曲，巧妙運用「說書人」串接全場，為馬文才翻案。

她表示，本身是客家人，大一和大二讀台語系而開始學習正確的台語用字，劇中以馬文才扮演的王昭君，和女扮男裝的祝英台相遇相識的一段心曲，以「扮裝」的錯置，重新思考真正的自我。此作品獲評審高度肯定「結構技巧的翻新，令人驚艷！」

教育部長潘文忠在頒獎典禮致詞表示，教育部文藝創作獎舉辦迄今41年，成為愛好文學創作師生的重要發表平台，在嚴守武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情防疫措施下，國立台灣藝術教育館今日隆重舉辦頒獎典禮，今年共有511件作品參賽，53件作品獲獎。

國立台中教育大學大四生王彥懿，首次參賽就以「是啥刣死馬文才？」拿下學生組戲劇劇本特優。（記者林曉雲攝）

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