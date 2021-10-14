為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    花博接種站亂象 莊人祥：建議依預約時間前往

    台北市府昨日起至15日、22日至23日安排68歲以上民眾、55歲以上原住民施打第2劑莫德納疫苗，其中量能較大的花博接種站，連日出現排隊人潮引發民怨。（記者劉信德攝）

    台北市府昨日起至15日、22日至23日安排68歲以上民眾、55歲以上原住民施打第2劑莫德納疫苗，其中量能較大的花博接種站，連日出現排隊人潮引發民怨。（記者劉信德攝）

    2021/10/14 15:23

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市府昨日起至15日、22日至23日安排68歲以上民眾、55歲以上原住民施打第2劑莫德納疫苗，其中量能較大的花博接種站，連日出現排隊人潮引發民怨，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，很多人是提早報到，因此建議民眾依預約時間前往現場。

    台北市疫苗亂象頻傳，包括key錯接種資料、大批長者在雨中站著排隊等打疫苗，引起民眾抱怨連連。對此莊人祥說，有很多民眾是提前到接種站等候，建議北市府能將人員分流標示清楚，同時也希望民眾能配合，依照預約時間到指定接種地點報到。

    此外，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）公費疫苗預約平台第12期預約施打期程昨天公布後，第12期接種為期13天，目標單日接種量35萬劑，然而疫苗廠牌多達3種，同時還有不用預約就可打的高端疫苗，加上流感疫苗公費疫苗也從10月起開打，地方醫療單位接種人力吃緊，民眾也憂心大規模施打恐增加接種錯誤風險。

    莊人祥表示，中央將會分攤地方的接種負擔，將派員協助國軍、監獄進行接種業務。

    指揮中心指揮官陳時中今天出席立法院衛環委員會答詢時也表示，疫苗接種要快，還要跟疫苗進貨時程搭配才能提高涵蓋率，13日上午已與地方政府開會、聽取意見，希望達到月底能達到第二劑施打率3成、第一劑7成的目標。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    量能較大的花博接種站，連日出現排隊人潮引發民怨。（記者劉信德攝）

    量能較大的花博接種站，連日出現排隊人潮引發民怨。（記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    最年輕個案！ 24歲男打AZ後18天死亡 莊人祥︰有無關聯待研判
    2021/10/14 14:58

    最年輕個案！ 24歲男打AZ後18天死亡 莊人祥︰有無關聯待研判
    英國雖全面解封 倫敦跨年煙火連2年喊卡
    2021/10/14 14:32

    英國雖全面解封 倫敦跨年煙火連2年喊卡
    境外移入+8全都「無症狀」 5人突破性感染
    2021/10/14 14:30

    境外移入+8全都「無症狀」 5人突破性感染
    北市府派150人紓解花博1.2萬接種人潮 15、19日施打高峰考驗大
    2021/10/14 11:13

    北市府派150人紓解花博1.2萬接種人潮 15、19日施打高峰考驗大
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播