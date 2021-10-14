花博接種站亂象 莊人祥：建議依預約時間前往

台北市府昨日起至15日、22日至23日安排68歲以上民眾、55歲以上原住民施打第2劑莫德納疫苗，其中量能較大的花博接種站，連日出現排隊人潮引發民怨。（記者劉信德攝）

2021/10/14 15:23

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市府昨日起至15日、22日至23日安排68歲以上民眾、55歲以上原住民施打第2劑莫德納疫苗，其中量能較大的花博接種站，連日出現排隊人潮引發民怨，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，很多人是提早報到，因此建議民眾依預約時間前往現場。

台北市疫苗亂象頻傳，包括key錯接種資料、大批長者在雨中站著排隊等打疫苗，引起民眾抱怨連連。對此莊人祥說，有很多民眾是提前到接種站等候，建議北市府能將人員分流標示清楚，同時也希望民眾能配合，依照預約時間到指定接種地點報到。

此外，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）公費疫苗預約平台第12期預約施打期程昨天公布後，第12期接種為期13天，目標單日接種量35萬劑，然而疫苗廠牌多達3種，同時還有不用預約就可打的高端疫苗，加上流感疫苗公費疫苗也從10月起開打，地方醫療單位接種人力吃緊，民眾也憂心大規模施打恐增加接種錯誤風險。

莊人祥表示，中央將會分攤地方的接種負擔，將派員協助國軍、監獄進行接種業務。

指揮中心指揮官陳時中今天出席立法院衛環委員會答詢時也表示，疫苗接種要快，還要跟疫苗進貨時程搭配才能提高涵蓋率，13日上午已與地方政府開會、聽取意見，希望達到月底能達到第二劑施打率3成、第一劑7成的目標。

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量能較大的花博接種站，連日出現排隊人潮引發民怨。（記者劉信德攝）

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