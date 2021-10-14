促參法修法納入政府購買公共服務機制 朝野立委贊同

民進黨立委鍾佳濱提出「促進民間參與公共建設法」第29條條文修正草案，增加政府購買公共服務機制（PFI），提高公共建設服務品質並與國際接軌，今在立院舉行公聽會。（資料照）

2021/10/14 13:52

〔記者吳書緯／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱提出「促進民間參與公共建設法」第29條條文修正草案，增加政府購買公共服務機制（PFI），提高公共建設服務品質並與國際接軌，今在立院舉行公聽會；國民黨立委曾銘宗今指出，大方向贊同，但要引進控管機制；財政部回應，支持促參法納入政府購買公共服務機制，承諾會加強監督機制和財務透明機制。

除了鍾佳濱提案「促參法」修法外，財政部也推動「促參法」修法，納入政府有償取得公共服務、新增公正第三方調解機制、擴大案源等三方向，據悉草案目前仍待行政院院會審查。

立法院財政委員會今舉行「促進民間參與公共建設法第29條條文修正草案」公聽會，並邀請相關部會、學者列席參加。

會議主席鍾佳濱指出，若促參法修法納入政府購買公共服務機制，以教育部以35億元經費推動「偏鄉學校購買中央廚房」計畫為例，要興建中央廚房、成立食材供應平台等，可以改為購買「食安品管控制」服務，業者提供10年期的安全飲食服務，且不只能提供給學校營養午餐，也能供餐給關懷據點、文化健康站、獨居長者等，擴大提高服務範圍。

曾銘宗發言時指出，英國實施政府購買公共服務機制（PFI）多年，但也逐漸轉向，而PFI有兩個延伸問題，一為政府支出為長期付款，變成更多的政府潛在負債，二是有些案子財務上明知不可行，但透過PFI操作，前任政府丟給下一任政府。

因此，曾銘宗說，促參法修法的大方向贊成，但要引進兩項控管機制，包含財政部核准個案，要審慎核定且核准後，每半年要把詳細個案資料報至立院財委會備查，其次是PFI衍生的潛在政府負債，財政部必須列在支出的舉債部分列表說明，也送至立法院審查。

民眾黨立委張其祿表示，PFI制度雖然可以加速許多自償性較低的公共建設的覆蓋 然而國內外研究也發現PFI制度可能會造成財政長期性的負擔及其他問題，未來若要引進PFI制度，預期使民間踴躍參與興辦外，但就專案申請本身的效益評估外，相關部會仍應納入政府財政長期的風險評估規畫，就政府人力監督及管理規畫進行妥適調度，避免相關制度失其立意。

針對政府購買公共服務適用範圍，台大土木系教授荷世平發言表示，因需政府編列預算付費，故應限縮範圍在公益與必要性高、使用者付費低、民間廠商需承擔的風險過高（由政府承擔為宜）、自償較低、及具施政優先、迫切性的公共建設。

財政部次長莊翠雲表示，財政部支持促參法納入政府購買公共服務機制，以加速提供具必要、優先性及迫切性的基礎公共機制；而在預算方面，因為是連續性給付預算，在預算書會揭露以及制定清楚，讓立院跟議會做監督，確保民間機構有穩定財務收入。

此外，莊翠雲說，監督機制、財務透明和兩方面「我們一定會做到」，同時針對如何制定營運績效評估指標，屆時都會邀中央目的事業主管機關討論。

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