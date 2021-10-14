蔡易餘踢爆︰不肖業者用漁電共生工程傾倒廢棄物到魚塭

民進黨立委蔡易餘踢爆有不肖業者以漁電共生基礎工程為藉口，傾倒廢棄物。（翻攝自立院轉播系統）

2021/10/14 13:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕近年政府大力發展漁電共生，經濟部規劃漁電設置的發電量要達到4GW，其中大部分都將會以養殖魚塭來發展漁電共生，民進黨立委蔡易餘踢爆，有不肖業者刻意鑽法律漏洞，將磚頭碎塊、砂石等，甚至將爐渣混到混凝土中作為漁電共生的基礎工程，呼籲農委會應該比照農業用地，未來魚塭用地也應該禁止相關建材等廢棄物傾倒，以避免汙染水產品。

蔡易餘今天在立院經濟委員會表示，漁電設置發電量規劃若為4GW，如果換算成魚塭面積，會需要1萬公頃的魚塭，約佔我國魚塭總面積的1/4，由於目前政府著重發展的漁電共生，是結合養殖漁業跟綠能發電的新形態經濟模式，魚塭除了可以繼續養殖外，也可利用魚塭地來來發電。

蔡易餘表示，近來不斷接獲漁塭的地主或是漁民消息，有不肖業者藉口說要坐漁電共生的基礎設置，在工程的期間，將磚頭碎塊甚至是爐渣等廢棄物，混入魚電共生工程的混凝土中，蔡易餘說，為了保護我國農地的土壤，都有嚴格規定不可以傾倒廢棄物等規定，也不可以填磚頭碎塊等事業廢棄物，不過魚塭等用地，卻缺乏相關的函示，業者就鑽此漏洞欺騙地主稱環保局並未認定磚頭碎塊為事業廢棄物，磚頭碎塊屬於建材，由內政部管理云云，導致要發展漁電共生的魚塭，竟有被傾倒廢棄物的風險。

農委會主委陳吉仲表示，如同農地必須保護土壤，魚塭也當然禁止傾倒相關廢棄物，尤其不能讓有害物質影響到水產品的生產，因此會跟經濟部研議修法。

立委蔡易餘踢爆有不肖業者傾倒廢棄物到魚塭，農委會主委陳吉仲說將和經濟部修法。（蔡易餘委員辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法