地方政府收農地工廠輔導金20億卻未編拆除預算 立委籲公開用途

地方政府收取農地違章工廠納管輔導金和營運管理金已達20億元，但是未見有縣市編列拆除預算。（資料照）

2021/10/14 12:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕地方政府收取農地違章工廠納管輔導金和營運管理金已達20億元，但是未見有縣市編列拆除預算，地球公民基金會表示，嚴正要求各地方政府說清楚這筆錢的用途，並編列拆除預算，遏止農地工廠新增、未農地止血。民進黨立委洪申翰也指出，地方政府應該公開這筆錢的用途大眾檢視，更不應該收錢不做事。

地球公民基金會表示，依農委會統計疑似農地工廠約有13萬家，經濟部推估農地工廠約有4.5萬家，去年3月20日新版工廠管理輔導法公告，2016年5月20日後新增農地違章工廠都要拆除，依據農委會農地資源盤查結果，2017年到2019年推估新增約18000間農地違章工廠，總面積達4500公頃，但事實拆除的只有16間。

地球公民研究專員吳沅諭表示，地方政府往往以財政困難為由，未編拆除預算，工輔法公告以來地方政府僅拆5間，但全台地方政府已從申請納管的違章工廠收取20億元納管輔導金和營運管理金，地方政府坐擁上億元，卻未見有縣市編列這筆經費，執行農地違章工廠拆除。

吳沅諭指出，農地違章工廠依據工輔法規定，申請納管後，用地變更前，每年要繳交費用支付「未登記工廠之管理、輔導及周邊公共設施改善，並優先運用於廢汙水處理及排放機制、空氣汙染改善」，但是從去年3月工輔法公告至今，一年半內地方政府就收取高達20億納管輔導金和營運管理金，而農地違章工廠重災區縣市新北、桃園、彰化、台南和高雄都已經收取上億元，但是沒有一個縣市有編列管理拆除預算。

民進黨立委洪申翰表示，至今全台縣市政府已收20多億元「納管輔導金」和「營運管理金」，但是地方政府實際上如何運用這筆錢，是否妥善應用於農地違章工廠的管理和輔導，資訊不透明的情況下無從得知，此外，依據工輔法第34條，2019年以前就有向臨時登記工廠收取上億元的登記回饋金，但是確切金額也沒有公開，用途也不得而知，這種情況下，地方政府就會被質疑拿錢不辦事，所以收取多少和使用方式資訊應該要公開。

時代力量立委王婉諭表示，對於地方政府明明轄區內有新增未登記工廠時，卻沒有對這些違章工廠斷水斷電和拆除，在工輔法28條之3其實有規定，地方政府怠於執行的時候，經濟部得酌予減列、減撥貨緩撥相關補助款，藉此要求地方政府落實管理，此外，對於怠於執行的定義不清楚，經濟部有責任說明白，訂定相關規範。

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