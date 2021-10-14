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    重申主動離開民進黨 鄭麗文：發現台獨早就是笑話、騙局

    日前與行政院長蘇貞昌立院總質詢時對罵，國民黨支持者今14日立院外聲援立委鄭麗文（中）。（記者塗建榮攝）

    日前與行政院長蘇貞昌立院總質詢時對罵，國民黨支持者今14日立院外聲援立委鄭麗文（中）。（記者塗建榮攝）

    2021/10/14 12:37

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委鄭麗文12日在立院總質詢時與蘇揆爆發激烈口角，引爆藍綠攻防，但有網友翻出1988年520農民運動影片，鄭當時曾公開支持台灣獨立建國，痛罵國民黨殘暴、分化人民。鄭麗文今表示，她大學剛畢業時是台獨基本教義派，但後來突然發現台獨早就是笑話一則、騙局一場，這是她不齒、離開民進黨的主要原因。

    對於前衛生署長涂醒哲在臉書發文批評，鄭麗文當時毫無證據以「舔耳案」羞辱他，至今20多年沒有道歉，當時也是因為這種只想引關注不惜說謊的心態，被民進黨開除黨籍。鄭麗文今在立院受訪反駁，她是主動退黨，當時民進黨要迫害她、不容許黨內任何要求反省的聲音，涂醒哲案只是小小插曲，根本不足掛齒。

    鄭麗文提及，近期很多綠媒播出她過去主張台獨的影片，她要公開講，自己大學畢業時就是個台獨基本教義派，但她突然發現，這全部都只是個謊言，當年她為了黃華台獨案在台大校門口絕食抗議，民進黨派人勸說她「他是個麻煩製造者、不要理他，你在這邊絕食讓民進黨很尷尬」。

    鄭麗文又說，她當國大代表時，前總統李登輝發表兩國論，民進黨中央召開緊急會議，並派蕭美琴去向AIT保證，民進黨絕對不會加柴火、隨之起舞，一定要冷處理，不能跟著李登輝講兩國論，她當時就知道「喔！原來所有台獨主張都是假的，都是騙人的」。

    鄭麗文說，這些就是她嚴肅思考離開民進黨的原因，因為台獨只是他們奪權鬥爭的工具，事實上陳水扁、蔡英文都公開地說，民進黨執政絕對不會搞台獨，蔡英文不是還高喊捍衛中華民國嗎？那民進黨還有誰在搞台獨呢？台獨工作者跑哪去，通通變成啞巴了嗎？台獨工作者躲在總統府作她中華民國的總統夢嗎？

    她批評，台獨早就是笑話一則、騙局一場，她要追求的是民主、自由、法治的價值，如果蔡英文的領導下，民進黨要改做捍衛中華民國，他們非常歡迎，但不要假裝掛羊頭賣狗肉，拿台獨出來招搖撞騙，這是她不齒，離開民進黨的最主要原因。

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