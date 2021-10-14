楊瓊瓔挺賄選農會理事要求勿解職 陳吉仲：難接受違法者續任

國民黨立委楊瓊瓔（右）力挺賄選的農會理事，認為農委會不可以解職，農委會主委陳吉仲則說無法接受賄選者繼續擔任農會的重要職務。（翻攝自立院直播）

2021/10/14 12:55

〔記者楊媛婷／台北報導〕雲林斗南鎮農會理事吳錦宗在農會選舉時因賄選遭解職，斗南鎮農民自救會等多名成員昨在地檢署按鈴提告農委會主委陳吉仲，陳吉仲今赴立院經委會報告業務，對於國民黨立委楊瓊瓔於質詢時力挺賄選的吳錦宗，並說無法接受斗南鎮農會迄今還未遞補理監事，陳吉仲則說，吳已跟檢調單位自首，當理事已確定違法，農委會無法不處理。

吳錦宗在農會選舉時，為協助參選農會會員代表的妻子順利當選，向2個有投票權的農民買票，農委會依農會法第46條於5月4日行文給吳錦宗，指解除其理事職務，並多次函文要求農會遞補；吳錦宗則被判決有期徒刑5個月、緩刑3年，可易科罰金。

楊瓊瓔就此質疑陳吉仲，並表示依照過去的法院判例，以及《農會法》46條之1，如果沒有被判有期徒刑，是不能解除吳錦宗的職務，並說農委會應該要依法處理，且如果到現在都無法遞補斗南鎮農會的理監事名單，農委會應該要提出名單，並說農委會應該要依理辦理。

陳吉仲則直言，如果依理，一個賄選者如果還是可繼續擔任農會的理監事，很難令一般大眾忍受，依照法令來說，依照《農會法》第46條規定：「農會理、監事及總幹事如有違反法令、章程，嚴重危害農會之情事，主管機關得報經上級主管機關之核准，或逕由上級主管機關予以停止職權或解除職務。」

吳違反法律，依法應解除職務，陳吉仲也強調，過去農會的相關幹部若有賄選事宜，從起訴到最後判決，往往都已過4年以上，也就是說通常等到最後判決確定，該名賄選者已經結束任期，對於此種不合理的情況，且農會的理監事總幹事等，都會處理農產品的物流冷鏈等，關乎產銷重大，農委會將會修改《農會法》，會比照《選罷法》來辦理。

楊瓊瓔則繼續力挺賄選的吳錦宗，並說到現在只有吳錦宗被解職，不過農委會輔導處處長陳俊言則說，屏東崁頂鄉農會的理事長當初也是因為違法，被解除職務。

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