國防MIT》IDF戰機將配國造電戰莢艙 中科院：1、2年可完成研發

中科院長張忠誠上週在立院答詢時證實，中科院確實已在研發IDF戰機外掛式電戰莢艙，近1、2年可完成研發。圖為IDF戰機起飛執行任務，並掛載兩枚萬劍彈。（資料照）

2021/10/14 09:49

〔記者羅添斌／台北報導〕國造IDF戰機配有天劍二型中程空對空飛彈丶萬劍機場遙攻武器系統，火力強大，但軍政界關心IDF戰機長期缺少電戰莢艙問題，中科院長張忠誠在立院答詢時證實，中科院確實已在研發IDF戰機外掛式電戰莢艙，近1、2年可完成研發。

本報在今年4月獨家報導指出，為發展關鍵國防科技研發，中科院現正進行「外掛式電戰莢艙」及水下戰系關鍵技術開發，均為國軍未來戰力需求的關鍵科技，研發成功後，將可建立空中電戰與水下作戰關鍵技術能量。

軍方官員不諱言指出，由中科院自主研發「外掛式電戰莢艙」，主要就是為了解決國造IDF經國號戰機缺乏電戰干擾系統的窘況，若是中科院能夠順利突破研發瓶頸，為IDF戰機打造專屬的「外掛式電戰莢艙」，屆時將可大幅提升IDF戰機的整體戰力，同時可以解決外購電戰系統消失性商源的問題。

官員說，戰機配備的電戰干擾系統有許多型態，若是機體夠大的，例如我國向美國採購的F-16V（BLK-70）型戰機，就可內建在機體裡面，但若是機體較小，例如台灣現役的F16機機，採用的就是「外掛式電戰莢艙」，至於機體同樣較小的國造的IDF戰機，長期以來就為缺乏電戰干擾系統所苦，機上的雷達預警器也將在未來幾年出現消失性商源的問題，軍方因此撥款給中科院，要求中科院針對IDF戰機進行「外掛式電戰莢艙」的研製。

民進黨籍立委郭國文上週在立院委員會關切這項議題，並詢問中科院是否進行IDF經國號戰機專屬外掛式電戰莢艙關鍵技術開發，中科院長張忠誠會中證實，中科院確在研發IDF戰機外掛式電戰莢艙，近1、2年可完成研發。

空軍F-16戰機在性能提升前，曾掛載使用ALQ-184電戰莢艙。（資料照）

幻象戰機機腹下方的長條型裝備，就是被飛行員暱稱「法國麵包」的ASTAC電偵莢艙。圖為幻象戰機先前掛載ASTAC電偵莢艙參與國軍漢光演習操演的畫面。（資料照）

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