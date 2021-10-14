大稻埕情人節10/16登場 詳細交管看這裡

週六「2021大稻埕情人節-自由戀，愛無限」交通管制。（記者劉慶侯翻攝）

2021/10/14 09:52

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2021大稻埕情人節-自由戀，愛無限」活動，將於16日（週六）晚間7時至9時，在台北市延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，並將於淡水河3至5號水門間水域施放煙火。

台北市警局表示，由於活動因應防疫，場地限3000位民眾進場，已12日透過台北通系統抽出1500個名額（1人中籤，2人同行，且2人須同時進場），另北市警察局將於會場周邊道路實施二階段交通管制，籲請民眾注意。

警方表示管制和交通疏導時間及區域如下：

一、周邊道路：

（一）第1階段管制：10月16日18時至23時

1、平面道路：（1）涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路（當地居民除外）。

（2）民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、天水路與重慶北路口、長安西路及塔城街口及鄭州路與塔城街口管制車輛往西；延平北路與民權西路口（彈性）、環河北路與民族西路口管制車輛往南。

（3）延平北路（長安西路至忠孝西路）南往北彈性調撥1車道供北往南車輛通行。

2、環河快速（高架）道路：

（1）北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制。

（2）匝道入口管制：和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。

3、市民高架道路：東往西下環河北路匝道口封閉。

（二）第2階段管制：10月16日20時30分至23時。

1、原第1階段管制區域仍維持。

2、因應活動結束後之人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。

二、行人管制：

（一）為避免忠孝橋及台北橋上民眾駐足觀賞煙火，16日19時30分至21時管制行人上橋及駐足橋上。

（二）16日14時淡3號至5號水門間實施人員淨空，並於17時開放持有票卷民眾入場。

三、停車管制：

（一）15日12時至16日24時：3至5號水門間堤外停車場淨空。

（二）16日12時至23時：

1、民生西路（延平北路至重慶北路段）兩側、長安西路（延平北路至重慶北路）南側、塔城街（長安西路至鄭州路）西側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。

2、民生西路（環河北路至重慶北路段）、延平北路（民權西路至忠孝西路段） 取消假日黃線停車。

3、重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車。

此外，北市警察局提醒參與活動民眾，因活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾搭乘大眾捷運 （北門、中山、雙連、大橋頭站等）步行至活動會場，尤以捷運北門站為進、出動線為佳，省時又便利：

一、北門站：出站後沿「市民大道」往西步行5分鐘，由3號水門進入活動會場。

二、雙連站：出站後沿「民生西路」往西步行15分鐘，由5號水門進入活動會場。

三、大橋頭站：出站後向「延平北路」往南步行，於「民生西路」右轉後直行，約15分鐘由5號水門進入活動會場。

四、中山站：出站後沿「南京西路」往西步行，右轉「重慶北路」再於「民生西路」左轉後直行，約20分鐘由5號水門進入活動會場。

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