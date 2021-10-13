網友捨不得！萬華60年老店「黔園川菜」吹熄燈號

位於台北市萬華區康定路巷內的老店「黔園川菜」已開業60年，近日在臉書宣布「老闆決定退休了」。（圖取自黔園川菜臉書）

2021/10/13 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市西門町老店「黔園川菜」已開業60年，近日在臉書宣布「老闆決定退休了」，未來餐廳考慮頂讓或出租，消息一出震驚不少老饕，直呼「超級捨不得」。

位在萬華區康定路25巷的「黔園川菜」11日在官方臉書發文表示，「不好意思讓一直等待黔園的顧客要失望了，經過種種因素與考量，老闆決定退休了。短時間未計劃重新開業，所以本餐廳考慮頂讓/出租。真的很感謝大家長期以來的支持與照顧，願祝各位健康、平安！Stay safe and healthy!」

「黔園川菜」自今年5月防疫等級提升後，在5月18至5月27日暫停營業，今年6月2日又宣布因應北市防疫措施，店休至6月14日，當時承諾待公告恢復營業時，將第一時間通知大家，如今熄燈消息傳出，令不少網友感傷。

許多網友留言表示，「真的好可惜聽到老闆要先結束營業了」、「好不容易疫情趨緩，滿心期待要去吃」、「從小吃到大，好可惜，謝謝溫暖的老闆，每次去就像回到家吃飯一樣」、「謝謝你們一直提供好吃的餐點」、「太可惜了！從我的阿罵年代吃到現在的老味道」、「我從小吃到大，老闆我要哭了」。

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