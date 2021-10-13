雨天備案是基本！ 施文儀：花博打疫苗亂象是「地方執行出問題」

台北市在花博爭豔館設置大型接種站，今天不少民眾冒雨大排長龍等著打疫苗，怨聲載道。（記者王藝菘攝）

2021/10/13 21:33

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市近日接連接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗亂象頻傳，包含key錯接種資料、大批長者在雨中站著排隊等打疫苗，引起民眾抱怨連連；專家直言「這是執行面的問題，不是政策面的問題」，地方政府要詳細確認接種計畫，尤其這季節可能受到颱風等氣候影響，雨天備案是最基本的事，同時要設除錯機制，定期抽查檢視，降低錯誤率，縣市首長必須「看到實際數字再放心」，不該是「想像就放心」。

前疾管局副局長施文儀指出，目前多種疫苗一起接種，不只武漢肺炎疫苗，還有流感、肺炎鏈球菌疫苗，十分複雜，但國家有疫苗、民眾想打，就要盡快釋出，「要快」的方向並沒有錯，只是要注意地方政府是否做好「快打部隊」的準備。

針對台北市的接種亂象，施文儀認為，「這是執行面的問題，不是政策面的問題」，地方政府若有很好的規劃，相信狀況會好很多，從疫苗開始分配、開設接種站等，衛生單位都要系統性檢查有無會出錯的問題，不能只是把事情丟給醫療院所。

施文儀指出，地方政府須掌握各接種站的地點狀況、醫療院所的支援人力，尤其台灣這陣子氣候不穩定，有颱風又下雨，雨天備案是最基本的事情，若接種對象是長者，更要特別照顧，不能讓打疫苗變成很機械化，溫柔面的照顧也要盡量周全。

此外，施文儀也認為，打疫苗要將所有可能錯誤降到最低，因此不是有做就好，可以理解執行面的地方政府非常辛苦，但建議應有一套評量機制，確認接種計畫可達寫、說、做一致，且應設有除錯機制，例如定時抽樣資料是否正確，有點類似品管機制，檢視抽查一百件看看有幾件錯誤，進而研議改進對策，強調縣市首長必須看到實際數字再放心，不該是「想像就放心」。

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