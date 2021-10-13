為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    雨天備案是基本！ 施文儀：花博打疫苗亂象是「地方執行出問題」

    台北市在花博爭豔館設置大型接種站，今天不少民眾冒雨大排長龍等著打疫苗，怨聲載道。（記者王藝菘攝）

    台北市在花博爭豔館設置大型接種站，今天不少民眾冒雨大排長龍等著打疫苗，怨聲載道。（記者王藝菘攝）

    2021/10/13 21:33

    〔記者林惠琴／台北報導〕台北市近日接連接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗亂象頻傳，包含key錯接種資料、大批長者在雨中站著排隊等打疫苗，引起民眾抱怨連連；專家直言「這是執行面的問題，不是政策面的問題」，地方政府要詳細確認接種計畫，尤其這季節可能受到颱風等氣候影響，雨天備案是最基本的事，同時要設除錯機制，定期抽查檢視，降低錯誤率，縣市首長必須「看到實際數字再放心」，不該是「想像就放心」。

    前疾管局副局長施文儀指出，目前多種疫苗一起接種，不只武漢肺炎疫苗，還有流感、肺炎鏈球菌疫苗，十分複雜，但國家有疫苗、民眾想打，就要盡快釋出，「要快」的方向並沒有錯，只是要注意地方政府是否做好「快打部隊」的準備。

    針對台北市的接種亂象，施文儀認為，「這是執行面的問題，不是政策面的問題」，地方政府若有很好的規劃，相信狀況會好很多，從疫苗開始分配、開設接種站等，衛生單位都要系統性檢查有無會出錯的問題，不能只是把事情丟給醫療院所。

    施文儀指出，地方政府須掌握各接種站的地點狀況、醫療院所的支援人力，尤其台灣這陣子氣候不穩定，有颱風又下雨，雨天備案是最基本的事情，若接種對象是長者，更要特別照顧，不能讓打疫苗變成很機械化，溫柔面的照顧也要盡量周全。

    此外，施文儀也認為，打疫苗要將所有可能錯誤降到最低，因此不是有做就好，可以理解執行面的地方政府非常辛苦，但建議應有一套評量機制，確認接種計畫可達寫、說、做一致，且應設有除錯機制，例如定時抽樣資料是否正確，有點類似品管機制，檢視抽查一百件看看有幾件錯誤，進而研議改進對策，強調縣市首長必須看到實際數字再放心，不該是「想像就放心」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市1.2萬長輩冒雨等打疫苗 蔡炳坤：更改報到處精進路線
    2021/10/13 18:01

    北市1.2萬長輩冒雨等打疫苗 蔡炳坤：更改報到處精進路線
    1劑疫苗涵蓋率近6成、2劑破2成 陳時中：到月底要再拚470萬劑
    2021/10/13 15:29

    1劑疫苗涵蓋率近6成、2劑破2成 陳時中：到月底要再拚470萬劑

    清淨機節能新規範 輕鬆選購省電機種
    北市花博長者淋雨排隊等疫苗 議員轟︰市府好大喜功惡搞長輩
    2021/10/13 15:04

    北市花博長者淋雨排隊等疫苗 議員轟︰市府好大喜功惡搞長輩
    北市花博接種站動線亂、排超久 民眾生氣怒批︰不打了
    2021/10/13 13:21

    北市花博接種站動線亂、排超久 民眾生氣怒批︰不打了

    SYM 4MICA跨界文青新車款
    北市花博長者雨中罰站等打疫苗 家屬罵︰多次施打後還這麼離譜
    2021/10/13 12:17

    北市花博長者雨中罰站等打疫苗 家屬罵︰多次施打後還這麼離譜
    台北花博館接種站「密集群聚」！Wecare高雄：柯文哲虧你還是個醫生
    2021/07/15 08:40

    台北花博館接種站「密集群聚」！Wecare高雄：柯文哲虧你還是個醫生
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播