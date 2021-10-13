「守護台灣絕不投降」 民進黨立委臉書串聯力挺蘇貞昌

國民黨立委鄭麗文昨天走到質詢台前大嗆蘇貞昌。（資料照）

2021/10/13 19:02

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌與國民黨立委鄭麗文昨天在總質詢唇槍舌劍，鄭麗文的「投降說」引起蘇揆回擊，國民黨則揚言再次杯葛蘇貞昌備詢，朝野劍拔弩張。民進黨今天有多名立委於臉書發文，以「挺蘇揆護主權」及「守護台灣絕不投降」為共同hashtag，力挺蘇揆。

鄭麗文一番發言引起民進黨由北到南多位立委串連，發文力挺，並且加上「挺蘇揆護主權」以及「守護台灣絕不投降」，除了挺蘇貞昌，也是對於國民黨惡質言論的抗議。加入串聯的民進黨立委周春米、賴惠員、吳思瑤、賴品妤、何志偉、張廖萬堅、黃國書、林宜瑾、郭國文以及許智傑等，預計今晚陸續在臉書發文。

周春米說，中國近年來不斷的挑釁、不斷的在國際舞台上打壓，不論是蔡英文總統、行政院蘇院長、國軍弟兄姊妹甚至外交同仁，無不全力爭取、全力捍衛台灣主權，蘇院長與蔡總統都是屏東子女，屏東人總是憨憨的做、實實的做、靜靜的做，但面對如此惡劣的誣衊言語攻擊，是可忍孰不可忍。

對於國民黨持續揚言杯葛，周春米則認為，國民黨持續不理性問政，受傷的是自己，國民黨這幾年來惡意攻擊不斷，但人民眼睛是雪亮的，2020大選人民還是用選票做出選擇，執政團隊防疫表現亮眼，國際地位也持續提升，可見拿出漂亮成績單才是一個政黨的正道。

郭國文指出，中共挑釁行為不斷，國軍弟兄疲於奔命，國民黨團的荒唐行徑也不斷，鄭麗文還變本加厲，在國會殿堂公然造謠，懷疑蘇貞昌院長和國軍捍衛台灣的決心，我相信是踩到不少人的底線，本應受到最強烈的譴責。

郭國文強調，台灣在國際上長期受到中共打壓，朝野應該要齊心協力一致對外才對。然而中國國民黨卻不是這樣，老是在對中共的國防外交事務上扯後腿，實在令人感到非常遺憾。

賴惠員指出，不管是雙十國慶蔡英文總統的文告，或是昨天院長蘇貞昌在立法院面對的惡意質詢，我們的立場一致，意見不同可以大聲討論甚至爭吵，但不用謊言或曲解。面對中國的打壓，我們不會妥協、低頭，堅持台灣主權，也全力維護台灣尊嚴。過去一年多，蘇院長的行政團隊為我們守住COVID-19的防線，受疫情影響，大家需要的紓困振興都來，現在我與蘇院長站一起。

何志偉表示，共產黨就是個恐怖情人，台灣不屈服淫威，解放軍每天不斷派出軍機騷擾、國際上排擠打壓，民意最高殿堂的國會問政該就事論事，你可以說政府有可以更好的施政，但不該用羞辱、抹黑的方式質詢，我們都在同一條船上，一榮俱榮；一損俱損，不需要在自己人裡面找敵人，請國民黨這次一起把台灣當自己人，可以嗎？

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