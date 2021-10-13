國安案件屢傳輕判 準司法官將上國安課培訓

司法官學院院長蔡碧玉允諾，把國安課程加入司法學官培訓中。（記者吳政峰攝）

2021/10/13 17:33

〔記者吳政峰／台北報導〕檢調投入大量人力、物力偵辦國安案件，卻屢遭法官輕判，不只打擊辦案士氣，更讓間諜有恃無恐。法務部長蔡清祥今在「司法官學院的司改變革」記者會上，當場建議司法官學院，把國安課程納入準司法官（司法學官）的職前培訓中，獲得院長蔡碧玉允諾同意。

蔡清祥指出，國安案件攸關全國人民安全福祉，茲事體大，目前法務部的司法官學院與司法院的法官學院，雖然分別有對檢察官與法官進行「在職」訓練，但社會仍對案件結果有不同看法。

蔡清祥認為，除了在職訓練，最好也把國安課程，往前拉到司法官的職前培訓階段，讓這些準司法官在真正踏入偵查與審判前，能具備良好國安智識基模，以利屆時在判斷犯嫌所造成的危害時，視野更宏觀、角度更精確。

蔡清祥建議「把國安課程納入司法學官培訓」，並舉例可以到國家安全研究院或相關智庫，進行一段時間的實習，與內部人員實際交流，了解整體國安情勢與該注意的事項，建立基本概念及認知，未來不論出任檢察官或法官，均能縮短上手時間，避免繞路，也更能貼近實務。

蔡碧玉當場允諾，表示未來會規劃相關課程供學官研修。她也指出，目前的參訪課程中，已和中科院、漢翔、空軍以及國防單位配合，進行為期兩天一夜的交流，了解軍方的思維，有利未來案件進行。

此外，蔡碧玉表示，目前還增加台積電、長庚醫院、期貨交易所、現代婦女基金會、仲裁協會等為期2週的實習處所，讓學官更加了解產業與非營利組織如何運作。而民眾最關心的司法官「適任性」，蔡碧玉則說，若學官的情緒智商有問題，會先安排心理諮商，但若已出現爆走等具體違失情形，則將列入淘汰審核指標。

學院組長柯宜汾則說，學院還開設「司法倫理課程」，把監察院彈劾案、職務法庭懲戒案、法評會與檢評會的評鑑案等具體個案，造冊列為教材，系統性地讓學官知道倫理規範的密度與界限在哪，以免未來入職場後誤犯違失。

柯宜汾強調，除了內部課程，學院還和台大、政大等法學院洽定實務課程合作協議，把實務課程往前推至大學，由檢察官親自到大學講授「檢查實務研究」，讓大學法學教育納入司法改革的拼圖中。

法務部長蔡清祥建議，司法學官可到國家安全研究院等智庫實習。（記者吳政峰攝）

司法官學院組長柯宜汾表示，大學法學教育是司法的最後一塊拼圖。（記者吳政峰攝）

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