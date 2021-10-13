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    馬英九控「兩國互不隸屬」違憲！趙怡翔：應去重讀憲法

    前駐美代表處政治組長趙怡翔（見圖）表示，蔡英文總統提出「四個堅持」遭前總統馬英九質疑「兩國論」的主張違憲，其實涉及領土的問題不是司法問題，而是政治問題，講「違憲」的人應該去重讀憲法。圖為「口譯哥」趙怡翔今天出席台灣韜略策進學會座談。（記者塗建榮攝）

    前駐美代表處政治組長趙怡翔（見圖）表示，蔡英文總統提出「四個堅持」遭前總統馬英九質疑「兩國論」的主張違憲，其實涉及領土的問題不是司法問題，而是政治問題，講「違憲」的人應該去重讀憲法。圖為「口譯哥」趙怡翔今天出席台灣韜略策進學會座談。（記者塗建榮攝）

    2021/10/13 18:20

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統雙十國慶演說提出「四個堅持」，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯，遭前總統馬英九質疑「兩國論」的主張違憲；對此，前駐美代表處政治組長趙怡翔今（13）日受訪表示，大法官釋憲早就解釋過，涉及中華民國領土的問題不是司法問題，而是政治問題，那些講「違憲」的人應該去重讀憲法。

    趙怡翔分析，他實在無法理解用「一中憲法」有何依據？因為「中華民國憲法」及增修條文中，有涉及所謂「一中」概念較清楚的是憲法本文第四條「固有疆域」的用語，大法官釋字第三二八號明確指出，在制憲之初即考量領土的非穩定性，需隨國家趨勢做不同規範，大法官釋憲早就強調，涉及中華民國領土的問題不是司法問題，而是政治問題，須用政治手段處理。

    趙怡翔指出，馬英九提「一中憲法」來質疑違憲，但大法官釋憲早就清楚定義這是政治問題，不是司法問題，所以司法問題是不存在的，那些講蔡總統國慶談話是違憲的人，都應該去重讀憲法。

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