為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    5億預算議會來不及審查！ 台北熊好券恐再延兩週

    財委會討論預算墊付案。（記者楊心慧攝）

    財委會討論預算墊付案。（記者楊心慧攝）

    2021/10/13 17:07

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」因違背預算審查程序，上週5億預算墊付案被北市議會提譴責案並暫擱，熊好券抽獎也因此從8日延到15日，原本議會財政建設委員會力拚今通過直接送大會；未料，下午議會大會比財委會先結束，雖然最後熊好券預算墊付案通過財委會，但還要通過議會大會才算數，加上下週三沒有議會大會，因此最快也要10月27日才能通過，等同於熊好券抽獎將再延兩週。

    財委會昨二度續審，議員轟市府道歉公文欠誠意並暫擱5億元預算，財委會昨決定於今早臨時加開審議，若通過便直接送下午大會審議，力拚今天通過，但財委會上午因財委會所屬議員出席人數不足，最終流會，北市議員、委員會主席楊靜宇決議延到下午1時45分開會，盼在財委會審完立刻送大會討論，別耽誤到熊好券抽獎時間。

    財委會表定13時45分開始，但14時17分議員人數才達到法定開會人數正式開始，議員林亮君、邱威傑、苗博雅認為本次會讓預算墊付案通過是為了市民才同意，但仍要嚴厲譴責柯市府，雖通過預算墊付案，但要求附帶4項決議，獲財委會議員一致同意，不過決議內容討論較為耗時，14時在議場進行的議會大會已在14時42分散會，來不及在本日送大會討論。

    附帶決議包含市府應在活動結束的4個月內，完成第三方公正單位執行熊好券振興成效評估報告，送議會備查（饗購券及市集券應核銷9成以上）、市府研議未來舉辦振興抽獎活動，登錄報名應有多元管道，不得限定開放台北通會員參加、市府或直接持股達50％以上的公司，不得參與本市辦理的振興活動、柯文哲昨（12日）受訪發言，不尊重議會審查權，導致產生諸多程序瑕疵，根本毫無悔意，柯應在二讀前到議會道歉，並留下會議紀錄。

    市府秘書長陳志銘會後受訪表示，抽籤時間會在府內討論，登錄會在15日截止，議員要求降低門檻部分，開放介面可做，需評估後續作業成本，目前先以台北通為主，財委會臨時加開，有感受到議會想要支持市府的政策，將盡量跟議員說明。

    由於下週三議會沒排大會，而是讓柯文哲進行預算報告，因此預算墊付案無法在下週三討論、通過，最快要等10月27日議會大會才能通過。

    議會財政建設委員會官員列席。（記者楊心慧攝）

    議會財政建設委員會官員列席。（記者楊心慧攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拚熊好券預算通過！ 北市財委會續審流會 下午加開臨時會
    2021/10/13 14:03

    拚熊好券預算通過！ 北市財委會續審流會 下午加開臨時會
    台北熊好券預算墊付案暫擱 柯文哲低頭向議會道歉
    2021/10/13 12:44

    台北熊好券預算墊付案暫擱 柯文哲低頭向議會道歉

    清淨機節能新規範 輕鬆選購省電機種
    預算又被暫擱熊好券抽獎恐再延 北市議員砲聲隆隆狂轟柯市府
    2021/10/12 16:44

    預算又被暫擱熊好券抽獎恐再延 北市議員砲聲隆隆狂轟柯市府
    台北熊好券預算又未過 柯：其他縣市有像北市府溝通、送審？
    2021/10/12 12:55

    台北熊好券預算又未過 柯：其他縣市有像北市府溝通、送審？

    SYM 4MICA跨界文青新車款
    北市府熊好券好冷清 施壓公務員「拉客」慘淪推銷員
    2021/10/09 19:44

    北市府熊好券好冷清 施壓公務員「拉客」慘淪推銷員
    參加熊好券店家比例過低 柯文哲：多一週時間應可更好
    2021/10/09 11:04

    參加熊好券店家比例過低 柯文哲：多一週時間應可更好
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播