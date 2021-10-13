5億預算議會來不及審查！ 台北熊好券恐再延兩週

財委會討論預算墊付案。（記者楊心慧攝）

2021/10/13 17:07

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」因違背預算審查程序，上週5億預算墊付案被北市議會提譴責案並暫擱，熊好券抽獎也因此從8日延到15日，原本議會財政建設委員會力拚今通過直接送大會；未料，下午議會大會比財委會先結束，雖然最後熊好券預算墊付案通過財委會，但還要通過議會大會才算數，加上下週三沒有議會大會，因此最快也要10月27日才能通過，等同於熊好券抽獎將再延兩週。

財委會昨二度續審，議員轟市府道歉公文欠誠意並暫擱5億元預算，財委會昨決定於今早臨時加開審議，若通過便直接送下午大會審議，力拚今天通過，但財委會上午因財委會所屬議員出席人數不足，最終流會，北市議員、委員會主席楊靜宇決議延到下午1時45分開會，盼在財委會審完立刻送大會討論，別耽誤到熊好券抽獎時間。

財委會表定13時45分開始，但14時17分議員人數才達到法定開會人數正式開始，議員林亮君、邱威傑、苗博雅認為本次會讓預算墊付案通過是為了市民才同意，但仍要嚴厲譴責柯市府，雖通過預算墊付案，但要求附帶4項決議，獲財委會議員一致同意，不過決議內容討論較為耗時，14時在議場進行的議會大會已在14時42分散會，來不及在本日送大會討論。

附帶決議包含市府應在活動結束的4個月內，完成第三方公正單位執行熊好券振興成效評估報告，送議會備查（饗購券及市集券應核銷9成以上）、市府研議未來舉辦振興抽獎活動，登錄報名應有多元管道，不得限定開放台北通會員參加、市府或直接持股達50％以上的公司，不得參與本市辦理的振興活動、柯文哲昨（12日）受訪發言，不尊重議會審查權，導致產生諸多程序瑕疵，根本毫無悔意，柯應在二讀前到議會道歉，並留下會議紀錄。

市府秘書長陳志銘會後受訪表示，抽籤時間會在府內討論，登錄會在15日截止，議員要求降低門檻部分，開放介面可做，需評估後續作業成本，目前先以台北通為主，財委會臨時加開，有感受到議會想要支持市府的政策，將盡量跟議員說明。

由於下週三議會沒排大會，而是讓柯文哲進行預算報告，因此預算墊付案無法在下週三討論、通過，最快要等10月27日議會大會才能通過。

議會財政建設委員會官員列席。（記者楊心慧攝）

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