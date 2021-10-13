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    北市熊好券卡關 黃珊珊：預算過了才會抽籤

    台北市政府下午召開記者會，熊好券進度也引來關注。（記者蔡思培攝）

    台北市政府下午召開記者會，熊好券進度也引來關注。（記者蔡思培攝）

    2021/10/13 17:13

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」因違背預算審查程序，上週被台北市議會提譴責案並暫擱，熊好券抽獎也從8日延到15日，議會財政建設委員會今早雖臨時加開審議，最後卻因出席人數不足流會。台北市副市長黃珊珊下午表示，會等議會預算過了，才會公告抽籤日期

    台北市議會上午加開財建委員會，卻因人數不足流會，台北市議會今天的大會也已散會，熊好券預算最後無法二讀，且台北市長柯文哲下週三還要進行專案報告，熊好券相關預算最快兩週後才能過關，熊好券上路時間是否又跳票也引關注。

    台北市政府今下午召開記者會，有媒體詢問，市府是否擔心熊好券10月15日前墊付案過不了，再度延期抽籤。黃珊珊表示，很感謝議員支持振興，很多議員都爭取繼續編列預算；由於藝文券需要審查，這個禮拜可能無法通過。黃表示，若無法如期通過，會按議會程序，意願調查部分時間到會先截止，但議會預算通過後再公告抽籤。

    此外，柯文哲昨曾不悅表示，中央推五倍券也未經立院討論，引發台北市議會不滿。柯今出席國民黨團預算報告表示，因時程急迫，針對過程中未盡詳細說明向議會道歉，也希望議員協助通過此筆預算。不過柯此舉卻被質疑道歉對象僅國民黨議員，而非所有議員。黃珊珊今表示，財政委員會做了決議後，有正式函文給議會道歉，不是只針對國民黨道歉。

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