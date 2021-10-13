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    首頁　>　臺北市

    北市醫院出包249人疫苗誤植批號 柯文哲︰研議防呆機制

    北市衛生局疾管科長張惠美今表示，目前所知疫苗批號登錄錯誤僅此一例，但接種在民眾身上的疫苗都無問題，衛生局已對醫院進行行政指導。（台北市政府提供）

    北市衛生局疾管科長張惠美今表示，目前所知疫苗批號登錄錯誤僅此一例，但接種在民眾身上的疫苗都無問題，衛生局已對醫院進行行政指導。（台北市政府提供）

    2021/10/13 17:04

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員林穎孟爆台北市政府將疫苗放到過期、甚至施打進民眾體內；台北市長柯文哲今澄清，市府未藏疫苗，係因醫院批號登錄錯誤，將再研議防呆機制，北市衛生局指出，此次接種紀錄遭誤植共249人，將清查相關藥庫、進出貨及接種紀錄，核定無誤後向中央報備，進行系統資料更正。

    衛生局疾管科長張惠美今出席北市防疫記者會時稱，249名民眾於10月8日接種批號A1058CDC的AZ疫苗，效期至12月31日並未過期，但中心診所工作人員上傳接種紀錄時，未更新電腦系統，導致登錄為10月3日屆期、批號K004CDC的疫苗，才讓民眾誤會。

    柯文哲表示，將與各醫院研議建置防呆系統，避免再發生登錄錯誤情事；張惠美指出，此次院方登錄錯誤的名單共249人，衛生局將清查藥庫、進出貨及接種紀錄，確認無誤後向中央報備，進行系統資料更正。

    張惠美說，目前所知疫苗批號登錄錯誤僅此一例，但接種在民眾身上的疫苗都無問題，衛生局已對醫院進行行政指導，透過內部流程進行檢討，務必確認相關紀錄都須正確。

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