超狂員警越南話對談 失聯移工被勾起鄉愁露餡

警員張耿維用越南話與失聯移工對談。（記者鄭景議翻攝）

2021/10/13 17:07

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市保大員警11日在士林區中正路執行路檢時，攔查到一輛貨車載了5名失聯越南移工，這些移工起初都稱自己是合法在台居留的外籍移工，但保大警員張耿維精通越南語，幾句越南話就勾起移工興趣，相談甚歡下移工竟承認是逃逸多時的失聯移工，警方當場將5人帶回詢問，再送往移民署台北專勤隊處理。

警方表示，當時保大一中隊小隊長帶隊在中正路實施路檢勤務，發覺1輛客貨車的駕駛途經路檢點時，神色徬徨、行跡可疑，故請駕駛配合靠邊受檢。此時後座車廂的5名移工故作鎮定，面對警方詢問，皆表示自己是合法在台居留的外籍移工，護照與居留證等都在老闆手中代為保管。

但保大警員張耿維因曾在市警局受過越南語課程培訓，加上本身對越南語的天份與興趣，隨即用越南語和移工們招呼起來，越南移工們聽到警方以家鄉話聊天，紛紛感到新奇加入話題。

其中一名移工在提供資料時，被張耿維發現是假資料，用越南語吐槽他「騙人、亂講」，最後竟乖乖承認是失聯移工，其餘四名見狀也紛紛坦承；警方詢後將5名移工送至移民署台北專勤隊安置，也持續追查幕後非法雇主的違法事證。

保大警員張耿維（中）因曾在市警局受過越南語課程培訓，本身也對越南語有天份與興趣。（記者鄭景議翻攝）

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