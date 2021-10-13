林穎孟爆料北市打過期疫苗 柯文哲酸：議員辛苦了

台北市長柯文哲回酸林穎孟說，「議員辛苦了」，北市未施打過期疫苗，而是醫院批號登錄錯誤。（台北市政府提供）

2021/10/13 17:01

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員林穎孟指控台北市政府將日本贈送的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗放到過期、甚至還打進民眾體內。對此，市長柯文哲今天回酸，「議員辛苦了」，他說，中央撥發多少就會施打多少，這次是因醫院批號登錄錯誤，將再研議系統程式防呆設計，避免再有類似錯誤，台北市絕無藏疫苗、也未施打過期疫苗。

林穎孟昨晚透露握有北市府將疫苗放到過期的證據，今天再開記者會指稱，有民眾於10月8日接種疫苗，事後發現注射的為批號K004 CDC疫苗，效期僅到10月3日，台北市竟將過期5天疫苗打進一對50幾歲夫妻體內，至今受害民眾也未接獲任何補救措施，每日憂心健康安危，柯文哲應出面道歉。

柯文哲今天主持防疫記者會時先酸說，「議員辛苦了」，晚上10點多發新聞稿、半夜就有許多新聞報導，但請議員放心，中央撥發多少疫苗北市府就會打多少，每支疫苗都有登錄，絕不可能藏疫苗，衛生局昨晚也立即針對議員指控展開徹夜調查。

「批號登錄錯誤」並非過期

衛生局疾病管制科長張惠美說明，台北市於9月18日獲中央配發1500瓶批號K004CDC的AZ疫苗，效期僅兩週，都在期限內完成施打，但中心診所於9月24、27日共獲配11瓶疫苗，29日為124人全數接種完畢，卻在登錄接種紀錄時誤植批號。

張惠美說，投訴民眾於10月8日所接種的疫苗批號為A1058CDC，效期至12月31日，並未過期，但醫院工作人員上傳疫苗接種紀錄時不慎誤植為前一批的K004CDC舊批號，才使民眾查詢接種紀錄時誤以為打到過期疫苗，衛生局已對醫院進行行政指導，要求接種疫苗嚴格落實「三讀五對」，保障民眾安全與權益。

研議建立系統「防呆程式」

柯文哲說，中央於9月18日配發疫苗效期只有兩週，但其他國家贈送的疫苗也不敢挑三揀四嫌棄送快到期疫苗，所以，只要中央配發就會認真使打，而這次確實因疫苗批號太多導致登錄錯誤，將與各醫院研議建立系統的防呆程式，避免再有類似錯誤。

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