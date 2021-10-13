台灣淨零城市先行 綠色和平籲雙北、高雄提減碳自治條例

立法院副院長蔡其昌（右二）、台北市長柯文哲（左三）、新北市長侯友宜（右三）、高雄市副市長羅達生（左二）等人13日出席綠色和平「台灣淨零城市先行」論壇 ，並合影象徵共同響應。（記者廖振輝攝）

2021/10/13 17:19

〔記者羅綺／台北報導〕2050淨零碳排已成為全球政府的必修課，環保團體綠色和平與今周刊今日共同舉辦「台灣淨零 城市先行論壇」，邀集雙北、高雄3都的市長、副市長出席，並呼籲縣市首長帶頭推動減碳，善用地方自治條例，因應氣候危機。

綠色和平東亞分部執行總監施鵬翔表示，地方政府在氣候變遷中扮演重要角色，城市是溫室氣體排放的源頭，也是處理災害的第一線，地方政府應發揮比中央更靈活的優勢，規範轄區內產業住商推動淨零碳排。

他說，放眼首爾、紐約等大城市，都是首長帶頭推動減碳；同樣的，台灣的地方自治條例也是減碳工作中很有利的政策工具，希望六都中尚未訂定氣候及減碳相關自治條例的台北、新北、高雄，能夠善用自治條例，提升2030減碳目標，展現帶領台灣面對氣候危機的領導力。

立法院副院長蔡其昌表示，氣候變遷是迫切的危機，如果全球暖化讓水平面上漲，「我的選區會很慘，很多地方都會淹在水底下」，所以減碳行動「並不是在救地球，而是在救自己」，有必要讓永續成為主流化思考。

台北市長柯文哲表示，氣候變遷不是環保問題，而是會直接影響政治經濟，今年地球日台北宣布展開2050淨零碳排計畫，規劃2030減碳30%，目前環保局已經在起草碳排放規劃，預計年底公布。

柯文哲指出，台北預計在2030年，綠運輸能夠達到70%，例如電動公車明年將會增加到400輛，2030更會全數汰換完畢。另為鼓勵民眾使用電動機車，北市府擬實行電動機車路邊停車不收費、燃油機車收費，希望將電動機車提升至30%以上。

新北市長侯友宜也說，新北2019年加入國際脫煤者聯盟、2020年成為六都第一個簽署氣候緊急宣言，今年4月21日更是全國第一個直轄市要求2050淨零排放，且訂出比政府更嚴格的減碳目標，要在2030達到減碳30%；此外，八里將成為零碳示範區。

高雄市副市長羅達生表示，高雄是工業之都，產業結構以石化、鋼鐵等碳排非常大的產業為主，因此高雄以自主管理辦法，納入39家碳排大戶，從碳排源頭管制，預計每年可減少82萬噸碳排放。

羅達生說，面對最重大的秋冬空污問題，高雄市府已要求台電延長一個月降載減排，也要求興達第4座燃煤機組，提前1年、在2025年就要除役；未來在氣候變遷、淨零碳排、永續發展等議題，高雄也都積極參與。

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