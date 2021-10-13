「蛙蛙文創」涉未經核准製販醫療口罩詐2億貨款 檢調今搜索

各縣市消保官陸續接到民眾投訴，訂購「蛙蛙文創」醫療口罩卻拖了3個多月仍未收到商品，民進黨立委陳亭妃今年1月於立法院召開「發災難財？揭蛙蛙文創如何無本瞞天過海」記者會。（資料照）

2021/10/13 17:13

首次上稿 16:39

更新時間 17:13

〔記者錢利忠／台北報導〕「蛙蛙文創」公司去年接下大批口罩訂單，事後卻爆出未出貨、不退款等消費糾紛；調查局桃園市調查處獲報，該公司未經衛生福利部食品藥物管理署核准，即涉嫌擅自製販醫療口罩，詐取貨款逾2億元，今天兵分5路搜索及約談該公司實際負責人張智人等4人，依違反醫療器材管理法及詐欺罪偵辦，稍晚將移送台北地檢署複訊。

蛙蛙文創的消費糾紛遍及全台，僅台北市政府即受理申訴約1千多人，今年初還傳出該公司負責人李子斌的死訊，一度引起受害者恐慌，擔心求償無門，共有30多名受害人向北檢提告。

另外，民進黨立委陳亭妃今年1月也在立法院召開「發災難財？揭蛙蛙文創如何無本瞞天過海」記者會，指蛙蛙文創收了消費者的錢，卻沒出貨，質疑是否挪用資金去買機器，再向衛福部申請製造許可，利用無本生意發災難財？蛙蛙文創當時則澄清，指該公司於去年4月23日取得北市核准販賣藥商許可執照，去年11月3日另取得新竹縣政府許可製造業藥商許可執照，可生產防護型口罩。

不過，檢調介入調查後發現，蛙蛙文創只有販賣許可，該公司位於新竹湖口的工廠，沒有申請醫療器材優良製造規範GMP查廠稽核，依法不能製造口罩，卻涉嫌私製及販售口罩，不少口罩成品出現大小耳、斷繩、斷耳、鐵片壓條等品管瑕疵。

檢調根據該公司離職員工爆料，張智人涉嫌指示下屬，找來物流公司，將疑似擅自製造的散裝醫療口罩，從新竹湖口工廠載至北市南港的辦公室，要求員工加班包裝口罩對外販售，恐造成防疫破口。

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