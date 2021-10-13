為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    「蛙蛙文創」涉未經核准製販醫療口罩詐2億貨款 檢調今搜索

    各縣市消保官陸續接到民眾投訴，訂購「蛙蛙文創」醫療口罩卻拖了3個多月仍未收到商品，民進黨立委陳亭妃今年1月於立法院召開「發災難財？揭蛙蛙文創如何無本瞞天過海」記者會。（資料照）

    各縣市消保官陸續接到民眾投訴，訂購「蛙蛙文創」醫療口罩卻拖了3個多月仍未收到商品，民進黨立委陳亭妃今年1月於立法院召開「發災難財？揭蛙蛙文創如何無本瞞天過海」記者會。（資料照）

    2021/10/13 17:13

    首次上稿 16:39
    更新時間 17:13

    〔記者錢利忠／台北報導〕「蛙蛙文創」公司去年接下大批口罩訂單，事後卻爆出未出貨、不退款等消費糾紛；調查局桃園市調查處獲報，該公司未經衛生福利部食品藥物管理署核准，即涉嫌擅自製販醫療口罩，詐取貨款逾2億元，今天兵分5路搜索及約談該公司實際負責人張智人等4人，依違反醫療器材管理法及詐欺罪偵辦，稍晚將移送台北地檢署複訊。

    蛙蛙文創的消費糾紛遍及全台，僅台北市政府即受理申訴約1千多人，今年初還傳出該公司負責人李子斌的死訊，一度引起受害者恐慌，擔心求償無門，共有30多名受害人向北檢提告。

    另外，民進黨立委陳亭妃今年1月也在立法院召開「發災難財？揭蛙蛙文創如何無本瞞天過海」記者會，指蛙蛙文創收了消費者的錢，卻沒出貨，質疑是否挪用資金去買機器，再向衛福部申請製造許可，利用無本生意發災難財？蛙蛙文創當時則澄清，指該公司於去年4月23日取得北市核准販賣藥商許可執照，去年11月3日另取得新竹縣政府許可製造業藥商許可執照，可生產防護型口罩。

    不過，檢調介入調查後發現，蛙蛙文創只有販賣許可，該公司位於新竹湖口的工廠，沒有申請醫療器材優良製造規範GMP查廠稽核，依法不能製造口罩，卻涉嫌私製及販售口罩，不少口罩成品出現大小耳、斷繩、斷耳、鐵片壓條等品管瑕疵。

    檢調根據該公司離職員工爆料，張智人涉嫌指示下屬，找來物流公司，將疑似擅自製造的散裝醫療口罩，從新竹湖口工廠載至北市南港的辦公室，要求員工加班包裝口罩對外販售，恐造成防疫破口。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蛙蛙文創放鳥協調會 北市府讉責惡意缺席、議員批消保官無作為
    2021/03/12 16:09

    蛙蛙文創放鳥協調會 北市府讉責惡意缺席、議員批消保官無作為
    「蛙蛙文創」老闆猝逝 欠千萬元口罩受害人憂追討無門
    2021/03/11 13:49

    「蛙蛙文創」老闆猝逝 欠千萬元口罩受害人憂追討無門

    掌握拜登經濟學商機
    蛙蛙文創口罩爭議調解 業者允3月19日前退還部分款項
    2021/01/25 20:16

    蛙蛙文創口罩爭議調解 業者允3月19日前退還部分款項
    立委質疑賣口罩吸金 蛙蛙文創︰若無實據應自負法律責任
    2021/01/11 19:16

    立委質疑賣口罩吸金 蛙蛙文創︰若無實據應自負法律責任

    SYM 4MICA跨界文青新車款
    蛙蛙文創口罩消費爭議 民代質疑詐騙吸金瞞天過海
    2021/01/11 13:30

    蛙蛙文創口罩消費爭議 民代質疑詐騙吸金瞞天過海
    蛙蛙文創賣口罩 逾千人控不出貨也不退款
    2021/01/06 05:30

    蛙蛙文創賣口罩 逾千人控不出貨也不退款
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播