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    首頁　>　臺北市

    北市明曜百貨傳確診足跡停業1天 部分櫃位停業3天

    台北明曜百貨傳確診足跡停業。（圖擷自明曜百貨臉書）

    台北明曜百貨傳確診足跡停業。（圖擷自明曜百貨臉書）

    2021/10/13 17:20

    首次上稿 15:293
    更新時間 17:20（新增細節）

    〔記者蔡思培／台北報導〕位於台北市東區的明曜百貨今傳出確診者足跡，店家今天暫停營業1天，停業期間也將全面進行清消。台北市衛生局證實，1名外縣市個案16423曾到過百貨公司，店家預計今天完成清消、停業24小時，確診者停留較久的櫃位則停業3天。

    明曜百貨今在臉書表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，10月13日暫停營業1天，停業期間將進行更完善清潔消毒措施，提供更安心的購物環境。

    台北市副市長黃珊珊說，個案是台中個案16423，今年2至9月在印尼出差，曾在印尼7月26日確診過，個案9月17日回台，居家檢疫完成都是陰性。個案居家檢疫後又曾在9月17、18日，10月28日陰性，但10月12職場工作前採檢陽性，CT值32，判斷是新案。

    衛生局表示，台北市今天收到外縣市衛生局通知境外移入個案16423的足跡，衛生局已將資訊通知明曜百貨，百貨預計今天完成清消，從下午3點30分起停業24小時，確診者曾在明曜百貨8、9樓的賣場久留，相關櫃位今天下午3點30分起停業3天。

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