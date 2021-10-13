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    首頁　>　臺北市

    台北市民打到過期疫苗？衛生局澄清：醫院誤植批號

    AZ疫苗示意圖。（資料照）

    AZ疫苗示意圖。（資料照）

    2021/10/13 11:43

    相關新聞：林穎孟踢爆北市府疫苗放過期 還打在市民身上

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市議員林穎孟今指控台北市長柯文哲，讓日本贈送的AZ疫苗放到過期，還將過期疫苗注射在人身上，受害市民至今未接到任何後續通知。台北市衛生局表示，是接種醫院人員在上傳資料時批號誤植，民眾實際接種苗效期為10月31日。

    林穎孟指出，大安區一名民眾10月4日上網預約10月8日在中心診所醫院注射疫苗，事後查看健保快易通卻顯示注射的批號K004C疫苗，在10月3日到期、已過期5天。林指，K004C疫苗是日本贈送的AZ疫苗，9月7日到貨，9月15日封緘，疾管署在9月18日發放給北市衛生局後，衛生局同日第一次撥發至醫院診所，9月23日第二次撥發，也包含中心診所醫院。

    K0047CDC疫苗在10月3日屆效，衛生局每天都有監控疫苗使用、剩餘量，10月1日還剩13瓶，10月2日確認北市合約醫療院所K0047C接種量為0。衛生局說，9月24日、9月27日調撥11瓶批號K0047CDC的AZ疫苗給中心診所醫院，系統顯示醫院9月29日接種完畢，承辦人10月8日上傳接種名冊時批號誤植。衛生局表示，民眾實際接種的是批號A1058CDC的疫苗，效期可達10月31日。

    衛生局疾病管制科科長張惠美說，現在醫院非常辛苦，有各廠牌劑型接種，會指導醫療院所接種三讀五對，廠牌要確認，疫苗管理要先進先出，衛生局也會注意每天數量、批號效期，登錄資料要謹慎。

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    林穎孟指出，大安區一位民眾10月8日在中心診所醫院注射疫苗，疫苗在10月3日就到期。台北市衛生局表示，是接種醫院人員在上傳資料時批號誤植，民眾實際接種苗效期為10月31日。 （林穎孟提供）

    林穎孟指出，大安區一位民眾10月8日在中心診所醫院注射疫苗，疫苗在10月3日就到期。台北市衛生局表示，是接種醫院人員在上傳資料時批號誤植，民眾實際接種苗效期為10月31日。 （林穎孟提供）

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