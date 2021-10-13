央視響應罷免陳柏惟 范雲：內部政治力量呼應中國下指導棋

民進黨立委范雲（左2）今現身台灣教授協會記者會聲援「反惡罷」，並直指陳柏惟罷免案是內外勢力夾攻下，要砍掉抗中保台力量的重要指標。（記者楊丞彧攝）

2021/10/13 12:07

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免投票倒數10天，各行各業支持者紛紛站出來「反惡罷」，台灣教授協會今召開「反對霸凌陳柏惟，挺優秀立委問政」記者會，本身是台大副教授的民進黨立委范雲也站台力挺。范雲直言，中國央視大張旗鼓點名罷免陳柏惟，有理由懷疑是內部政治力量呼應中國下的指導棋。

范雲直指，近來無論是支持者或是立院同事，大家在討論的都是擔心陳柏惟，看到陳遭到最大在野黨鋪天蓋地的抹黑與霸凌。這場罷免投票反民主與惡質的部分，大家都看得很清楚，無論陳柏惟澄清解釋，在台中地方還是被惡質看板給淹沒。

范雲以學者身份解釋，罷免是民主國家針對一個違反承諾、做不好立委，但看看陳柏惟的表現數據，在台北立院出席率達百分百，在台中也很認真做地方服務，上任至今處理了2915件陳情，會勘也達到196次，讓她感到非常敬佩。

而最大在野黨中國國民黨主席朱立倫說陳柏惟「零提案」，讓范雲相當不解，她表示光是自己共同提案與參與連署的就有2案，一個是「境外勢力代理人法草案」，另一個是「反滲透法」，都是抗中保台的重要法案。雖然還沒通過，但這是台灣基進支持者與抗中力量認為政府要更努力的部分，所以要立法，把這些外部滲透與境外勢力的代理人立法處理，都是關鍵的法案。

范雲直指，陳柏惟不只是中台灣抗中保台第一線，更是全台灣抗中保台的第一線與指標。范雲特別提到，央視大張旗鼓點名罷免，讓大家有理由懷疑，是否有內部政治力量呼應中國指導棋做內外夾攻，要砍掉認真抗中保台的小黨在立院唯一一席立委，罷免案可能是內外勢力夾攻下，要砍掉抗中保台力量的重要指標。

范雲也提到，反罷免動員很困難，要青年人放下工作或學習回台中是很難的事，但她籲請當初協助陳柏惟力抗中國勢力的人，無論是年輕人、中年人或老年人，要再次動員起來，因為這是疫情下一場不能輸掉的選戰。

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