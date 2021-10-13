疫情趨緩...北院再開模擬法庭 葉毓蘭觀摩：認同國民法官法

台北地方法院13日進行國民法官模擬法庭第一輪次第3場次，模擬選任、審理及評議程序，立法院司法及法制委員會召委葉毓蘭（左）、法務部政務次長蔡碧仲（右）出席。（記者羅沛德攝）

2021/10/13 12:04

〔記者溫于德／台北報導〕今天是國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩後，台北地院上午再度舉行國民法庭模擬活動，包括司法院秘書長林輝煌、國民黨立委葉毓蘭與吳斯懷、民進黨立委江永昌等人均到場觀摩；身為立法院司法及法制委員會召委的葉說自己認同國民法官法新制，讓司法得以更加透明清澈，也使人民更信賴司法。

北院院長黃國忠表示，國民法官法將於2023年元旦上路，正式運作前唯有透過不斷模擬，才能找到問題並加以解決，而國民法官法最主要目的就是提升人民對司法的公信力，以及落實人民在憲法上的訴訟權。

林輝煌說，國民法官法以隨機方式抽選國民法官並配合職業法官，就重大刑事案件進行審理，共同決定被告有罪或無罪並進行量刑；至於國民法官法最重要3處在於：「起訴狀一本」、「證據開示」、「當事人調查證據」，這些程序唯有透過不斷模擬，讓審、檢、辯從中找出盲點並解決，才是最有效且務實的做法。

林輝煌並細數國內各法院自去年9月1日起已完成32場次模擬法庭，共通知1200位候選國民法官，272位被選為國民法官與備位國民法官，參與的法官、檢察官與公設辯護人接近300人次。

第3個發言的葉毓蘭認為，法官月薪雖高，但不要忘記其工時長，實際上平均時薪不高、屬於剝削的行業，但人民投入的信任度太少，期待國民法官制讓國民參與審判，提升司法信任度。

北院隨後進行「候選國民法官全體詢問程序」，由審判長林勇如主持，法官洪甯雅、林鈺珍分別擔任陪席、受命；另3名檢察官則是楊淑芬、林婉儀、羅儀珊；3位律師則是董泰德、嚴怡華、宋一心，共同為被控酒駕撞死人的吳男進行辯護。

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