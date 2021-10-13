國安特勤實彈射擊訓練教官遭射癱 獲判賠593萬確定

時任國安特勤中心中校教官郭耿宏，演練對向移動交錯實彈射擊訓練時，遭學員誤擊導致癱瘓，獲賠593萬多元確定。（資料照，台北市攝影記者聯誼會提供）

2021/10/13 11:28

〔記者溫于德／台北報導〕「奉令」退伍的國安特勤中心中校教官郭耿宏，6年前為「對向移動交錯實彈射擊訓練」演練時，遭對向新進學員誤擊，導致頸椎碎裂並癱瘓。郭與家人事後向國家安全局訴請國賠1133萬多元，台北地院、高等法院均認郭須負4成責任、國家安全局6成，判賠593萬多元，最高法院駁回上訴確定。

郭與家人主張，郭曾赴美接受元首維安訓練，回台後被譽為「最優秀的軍人」，因希望引進國外「對向移動交錯實彈射擊訓練」，2015年1月30日、3月27日給時任副指揮官許昌看示範影片，許昌看了十分喜歡，要求將這套訓練方式推廣給所有新進人員，並命令郭在同年3月30日實彈示範。

原告說，實彈示範當日，郭並非故意不穿護具，而是訓練中心未提供防彈背心，即使有提供也已過期、不具備防彈效果，且過期背心實際用途為測試火力，且誤擊的子彈射入位置是在右耳下方，並非防彈背心的保護位置，穿了也沒用。

原告強調，郭因服從許昌指示而遭其他學員誤射，會提民事求償也是為了給3位小孩保障，但國安局拒絕協商，只好訴請國賠，要求給付薪資損失、勞動力減損、郭及精神慰撫金共1133萬餘元。

國安局否認原告「許昌下令以實彈朝人射擊」的說法，且郭自覺穿戴防彈背心會影響訓練，才自己決定不穿，會發生事故，郭也應自行責任。

北院認定原、被告分別應負4成、6成責任，要國安局給付郭個人305萬多元，以及6名親屬各48萬元精神慰撫金，共判賠593萬多元。雙方均提起上訴。

高院指出，郭在射擊前曾講解訓練內容，實彈射擊前也實施超過10次空槍訓練，並強調「如果沒有把握就不要開槍」，事故起因是新進學員未遵守「朝人與人之間的空隙射擊、猶豫就不開槍」等用槍注意事項，槍口偏斜以致誤擊，造成郭中彈受傷，具因果關係，應負6成責任；但郭的規劃訓練具高度危險性，卻冒然對新進人員實施，也應負4成責任。

高院審酌北院判決並無不合，維持原判。郭與家人不服再度上訴，遭最高法院駁回確定。

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