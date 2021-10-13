林穎孟踢爆北市府疫苗放過期 還打在市民身上

林穎孟今上午在台北市議會開記者會，出示北市府把疫苗放過期打在民眾身上的證據。（記者楊心慧攝）

2021/10/13 11:30

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〔記者楊心慧／台北報導〕台北市無黨籍議員林穎孟昨晚表示自己手上有證據，北市府把日本送的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗放到過期，今上午在台北市議會開記者會踢爆過期疫苗已打在一對50多歲的夫妻身上，至今受害市民沒有接到任何後續通知，整天提心吊膽、擔心自己的健康安危，要求台北市長柯文哲向市民道歉，也應該徹查到底有多少人受害，並進行懲處、補救。

台北市副市長蔡炳坤今早表示，日本所贈的疫苗，北市共獲配1500瓶，效期至10月3日，已提供長輩、洗腎患者、加開第二劑AZ疫苗特別門診等，至10月2日已全數歸零，強調並無將疫苗放到過期。北市衛生局也澄清，是接種醫院人員在上傳資料時批號誤植，民眾實際接種苗效期為10月31日。

林穎孟指出，大安區居民照程序，10月4日上網預約，並在10月8日到位於大安區的中心診所醫療財團法人中心綜合醫院注射疫苗，未料事後查看健保快易通，竟顯示所注射是10月3日到期、已過期5天的批號K004C疫苗。

林穎孟表示，據疾管署及衛生局資料，這批K004C疫苗，為日本贈送的AZ疫苗，9月7日到貨，9月15日封緘，9月18日疾管署發放給台北市衛生局後，同日衛生局第一次撥發至醫院診所，9月23日第二次撥發，其中包含這間中心診所醫院。

林穎孟痛批，北市府曾向市民保證「會盤點醫院，不會把疫苗放到過期」的承諾，根本破功到極點，「到底怎麼管理的？如果有盤點，會發生這種事？」她目前掌握已有兩位預約連號的大安居民受害，同天早上其他接種者是否也注射到這批過期疫苗？其他前後過期批號疫苗、別家醫院是否也有同樣問題、範圍多大？衛生局都應該要徹底調查清楚。

林穎孟認為，若院方說是「資料誤植」，但疫苗都已注射下去，衛生局更應公布充足證據及調查結果，否則市民怎麼知道其他批號是不是也是「誤植」？市民怎麼知道系統顯示沒過期的批號是真的？市民要怎麼相信，政府公開資訊的正確性？

林穎孟說明，現在世界所有疫苗都還未真正完成三期臨床試驗，注射過期疫苗會造成什麼風險，效力是否存續或危害健康，柯文哲應負起責任，主動清查系統上所有過期批號，釐清程序環節出了什麼問題，懲處相關單位，並與受害市民聯繫、保障市民健康的措施，以及後續賠償因應作為，不該讓市民自己申請才受理。

林穎孟痛批，自疫情發生以來，每次柯只會抱怨疫苗不足，卻接連發生好心肝、藏疫苗，到現在把過期疫苗注射在人身上，對市民承諾跳票到無邊無際、荒腔走板、離譜至極，受害者是大安居民，拜託市長，攸關市民健康權益的事情，千萬不要又想甩鍋給別人！

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民眾打到批號K004C的過期疫苗。（林穎孟提供）

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