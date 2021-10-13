國民黨團將提告蘇貞昌 民進黨團奉勸︰不要再當「小紅」

國民黨團13日召開「蘇貞昌失言、失格 立即公開道歉！」記者會，總召費鴻泰（中）主持、立委鄭麗文（左）等出席。（記者塗建榮攝）

2021/10/13 11:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨立委鄭麗文昨天在立法院質詢時，針對台灣發展核子動力潛艦議題直指行政院長蘇貞昌「怕到時候第一個投降的是你，第二個是蔡英文」，被蘇反嗆「不會像你們那樣袂見笑（台語：不要臉）」，國民黨團總召費鴻泰今要求蘇貞昌道歉否則見一次罵一次，也將提告。民進黨團今天表示，奉勸國民黨不要再變成「小紅」，讓議事順利進行。

立法院民進黨團上午舉行記者會，針對費鴻泰揚言，如果蘇貞昌不道歉就「見一次罵一次」，還要提告蘇貞昌，就從週五開始要大聲罵，媒體詢問民進黨團是否有相關因應措施？

民進黨團幹事長劉世芳表示，昨天立法院長游錫堃主持的朝野協商已經確認希望把中央政府總預算如期進行審查，中央政府總預算根據慣例11月30日完成審查，希望可以讓總質詢和總預算如期完成，如果需要協商也會協商。

副幹事長蔡易餘指出，國民黨費鴻泰總召預告禮拜五動作一連串，他們毫不意外，蔡總統四個堅持演說後，國民黨一定會以這個做理由，鋪天蓋地找麻煩杯葛蘇貞昌作為政治訴求，國民黨真的要自我檢討，只會留下配合習近平談話和共產黨動作，奉勸國民黨不要再變成「小紅」，讓議事順利進行。

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