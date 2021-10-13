蘇貞昌批造謠「總統第一個投降」 鄭麗文：我說她是第二個

國民黨團13日召開「蘇貞昌失言、失格立即公開道歉！」記者會，立委鄭麗文（見圖）出席。（記者塗建榮攝）

2021/10/13 10:43

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委鄭麗文昨在立院總質詢時2度嘲諷行政院長蘇貞昌「我怕到時候投降的第一個是你」，被蘇反嗆「袂像恁遐袂見笑」，國民黨團要求道歉。蘇揆今反擊說，有人藉質詢違逆造謠、無端說總統會第一個投降，作為行政院長一定要憤然抵抗叛徒、撥亂反正；鄭麗文聞言回應，是蘇貞昌一直問，她才講心裡話，但「你是第一個、蔡總統是第二個，不要把蔡英文拉來擋你前面」。

對於蘇揆的說法，鄭麗文在國民黨團記者會後受訪反駁，是誰先質疑有人會投降，不是蘇貞昌自己嗎？是誰先開始失去風度、抓狂失控，開始說有人會投降，不就是蘇貞昌嗎？「他一直問我，我就說心裡面的話，你是第一個、蔡總統是第二個，不要把蔡英文拉來擋前面」。

鄭麗文對蘇揆喊話說：「講錯話的是你、造成國會亂象的是你、污辱國會議員的是你，像個男子漢敢做敢當，知恥近乎勇，做錯事就要道歉，我會原諒你啦，但你有道歉的勇氣嗎？」

針對蘇揆暗諷鄭麗文是叛徒，國民黨團總召費鴻泰跳出來說，如果蘇貞昌這麼狹隘，他先去罵立委陳明文、從國民黨到民進黨這些人，蘇貞昌身為最高行政官員，竟在國會殿堂污辱女性立委，他才是民主最大叛徒，對於副院長蔡其昌沒有及時維護國會尊嚴，國民黨團也非常失望。

鄭麗文苦笑說，原來蘇貞昌這麼在乎這件事，她自己都不記得，但蘇貞昌以前幫她站台，她也幫蘇貞昌站過很多台，不要把這種小恩小怨記得這麼清楚，當年她參加野白合學運時還很年輕天真，但民進黨早就變了，創黨的人早就不認識現在掌權的這批人，她沒辦法跟這些人為伍，當時離開民進黨是很痛苦、失望的決定，時隔20多年蘇揆翻出陳年舊事想幹麼？要算什麼帳？

鄭麗文多年前以民進黨籍參選時，蘇貞昌曾為她站台助講。（鄭麗文提供）

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