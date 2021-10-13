為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蘇貞昌批造謠「總統第一個投降」 鄭麗文：我說她是第二個

    國民黨團13日召開「蘇貞昌失言、失格立即公開道歉！」記者會，立委鄭麗文（見圖）出席。（記者塗建榮攝）

    國民黨團13日召開「蘇貞昌失言、失格立即公開道歉！」記者會，立委鄭麗文（見圖）出席。（記者塗建榮攝）

    2021/10/13 10:43

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委鄭麗文昨在立院總質詢時2度嘲諷行政院長蘇貞昌「我怕到時候投降的第一個是你」，被蘇反嗆「袂像恁遐袂見笑」，國民黨團要求道歉。蘇揆今反擊說，有人藉質詢違逆造謠、無端說總統會第一個投降，作為行政院長一定要憤然抵抗叛徒、撥亂反正；鄭麗文聞言回應，是蘇貞昌一直問，她才講心裡話，但「你是第一個、蔡總統是第二個，不要把蔡英文拉來擋你前面」。

    對於蘇揆的說法，鄭麗文在國民黨團記者會後受訪反駁，是誰先質疑有人會投降，不是蘇貞昌自己嗎？是誰先開始失去風度、抓狂失控，開始說有人會投降，不就是蘇貞昌嗎？「他一直問我，我就說心裡面的話，你是第一個、蔡總統是第二個，不要把蔡英文拉來擋前面」。

    鄭麗文對蘇揆喊話說：「講錯話的是你、造成國會亂象的是你、污辱國會議員的是你，像個男子漢敢做敢當，知恥近乎勇，做錯事就要道歉，我會原諒你啦，但你有道歉的勇氣嗎？」

    針對蘇揆暗諷鄭麗文是叛徒，國民黨團總召費鴻泰跳出來說，如果蘇貞昌這麼狹隘，他先去罵立委陳明文、從國民黨到民進黨這些人，蘇貞昌身為最高行政官員，竟在國會殿堂污辱女性立委，他才是民主最大叛徒，對於副院長蔡其昌沒有及時維護國會尊嚴，國民黨團也非常失望。

    鄭麗文苦笑說，原來蘇貞昌這麼在乎這件事，她自己都不記得，但蘇貞昌以前幫她站台，她也幫蘇貞昌站過很多台，不要把這種小恩小怨記得這麼清楚，當年她參加野白合學運時還很年輕天真，但民進黨早就變了，創黨的人早就不認識現在掌權的這批人，她沒辦法跟這些人為伍，當時離開民進黨是很痛苦、失望的決定，時隔20多年蘇揆翻出陳年舊事想幹麼？要算什麼帳？

    鄭麗文多年前以民進黨籍參選時，蘇貞昌曾為她站台助講。（鄭麗文提供）

    鄭麗文多年前以民進黨籍參選時，蘇貞昌曾為她站台助講。（鄭麗文提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄭麗文被蘇揆嗆「袂見笑」 費鴻泰：不道歉就見一次罵一次
    2021/10/13 10:09

    鄭麗文被蘇揆嗆「袂見笑」 費鴻泰：不道歉就見一次罵一次
    質詢國防議題 鄭麗文冷嘲熱諷╱蘇揆︰當年幫你助選「深覺丟臉」
    2021/10/13 05:30

    質詢國防議題 鄭麗文冷嘲熱諷╱蘇揆︰當年幫你助選「深覺丟臉」

    掌握拜登經濟學商機
    批蘇貞昌失控謾罵、失職失格 國民黨：立即向鄭麗文道歉
    2021/10/12 21:54

    批蘇貞昌失控謾罵、失職失格 國民黨：立即向鄭麗文道歉
    遭蘇揆嗆「不會像妳不要臉」 鄭麗文：立委質詢有什麼不對？
    2021/10/12 17:29

    遭蘇揆嗆「不會像妳不要臉」 鄭麗文：立委質詢有什麼不對？

    SYM 4MICA跨界文青新車款
    鄭麗文飆「怕你第一個投降」 蘇貞昌冷回︰袂像恁遐袂見笑
    2021/10/12 16:01

    鄭麗文飆「怕你第一個投降」 蘇貞昌冷回︰袂像恁遐袂見笑
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播