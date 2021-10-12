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    批「鄭姓立委」誣衊蔡蘇人格 行政院嚴正譴責

    國民黨立委鄭麗文（右）與行政院長蘇貞昌口角衝突，走到質詢台前大聲嗆聲。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委鄭麗文（右）與行政院長蘇貞昌口角衝突，走到質詢台前大聲嗆聲。（記者王藝菘攝）

    2021/10/12 22:45

    〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨立委鄭麗文今天質詢行政院長蘇貞昌時批評，「我怕到時候投降的第一個是你」，蘇貞昌當場回應，「不像你們這麼不要臉啦」，兩人激烈舌戰。立法院國民黨黨團明天將召開記者會要求蘇貞昌道歉。行政院今晚嚴正譴責鄭麗文，恣意對於捍衛國家主權的總統及行政院長，貼上「投降」如此羞辱品德、誣衊人格的極端負面標籤，呼籲各黨派立委應理性問政，勿流於惡質人身攻擊。

    鄭麗文今天總質詢時，針對台灣協議、兩岸互不隸屬到核子動力潛艦等議題，不斷質問蘇貞昌與國防部長邱國正，「連核子動力潛艦都不敢爭取，捍衛台灣是說真的還是假的」；她再批政府「空口說白話，拿掃帚的沒辦法跟別人拚」，最後說，「你們要展現保衛台灣的決心，我怕到時候投降的第一個是你」。蘇貞昌當場回應，「不像你們這麼不要臉啦」，兩人爆發激烈舌戰，最後在立法院副院長蔡其昌出面後，雙方才壓下火氣繼續質詢。

    行政院發言人羅秉成今晚說，蘇院長從政以來，即為台灣這片土地奮鬥、為台灣人民發聲，在昔日國民黨威權統治的肅殺氣氛下，仍勇敢站出來組黨。而蔡英文總統自2016年上任後，亦致力推動國機國造、潛艦國造，提高國防預算，兩人領導政府，充實我國國防戰力、捍衛國家主權的堅定決心，完全經得起考驗。

    羅秉成說，立委在國會殿堂雖有言論免責權，但中國國民黨鄭姓立委竟恣意對於捍衛國家主權的總統及行政院長，貼上「將會是第一個、第二個投降」如此羞辱品德、誣衊人格的極端負面標籤，行政院對此必須提出最嚴正的譴責。

    羅秉成強調，中國一再以文攻武嚇威脅台灣，強迫台灣接受其所謂「一國兩制」、「一中原則」等消滅我國國家主權的立場，而國內部分在野黨也一再與中國「求同」、唱和中國「九二共識」，此際，蔡政府始終堅守捍衛國家主權立場，精進各種國防政策，不僅國艦國造已有亮眼成績，我國首支 F-16V 作戰隊也即將在今年正式成軍。

    羅秉成續指出，蔡政府也提出史上最高規模的國防預算，同時政院也將「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案送請立法院審議，2022年1月1日也將成立「國防部全民防衛動員署」，統籌運用全民力量，支援軍事作戰及災害防救任務。

    羅秉成說，政府採取各種具體措施有效提升國軍整體戰力，讓台灣更有能力保護自己，相關政策皆有實績且可受公評，而行政團隊受國會監督乃憲法要求，行政院也不會迴避，但國會議員動輒以人身攻擊與人格羞辱的方式質詢，絕非國人所樂見，對於民主國家藉由監督促使進步亦毫無助益，呼籲國會議員應秉持理性問政的態度，勿流於惡質人身攻擊，以提升台灣民主政治的成熟和穩定。

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