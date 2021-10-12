剛好躺平！西門町1.5坪雅房月租4800 網傻眼︰好像在坐牢

有網友在租屋網發現一間無窗戶標準單人雅房在招租，1.5坪每月租金只要4800元，照片曝光引發網友熱議，驚呼「好像在坐牢」。（圖取自臉書「台北租屋、出租專屬社團」）

2021/10/12 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北房價居高不下，不論買房租房都是很大一筆開銷。有網友在租屋網發現一間無窗戶標準單人雅房在招租，1.5坪每月租金只要4800元，照片曝光引發網友熱議，驚呼「好像在坐牢」，另有人眼尖發現，原來是旅館將單人雅房對外出租「是旅客的生意做不到該做長租客」。

有民眾在臉書「台北租屋、出租專屬社團」貼出雅房招租的消息，這間位於萬華昆明街的無窗戶標準單人雅房，大小僅1.5坪，最多僅能一人入住，沒有其他空間能放、衣櫃、書桌，一個月租金原價6000元，促銷價打8折為4800元，包含水電、瓦斯、網路、第四台以及公電。

照片曝光引發網友熱議，留言驚呼「小到不能再小，這要完全無慾望只求住的人才會租吧」、「只有一張床，什麼都沒，簡直像坐牢」、「我家廁所好像比這個房間大」、「比車位還小…衣服生活用品放哪？」、「去台北！工作累了回家看到自己家長這樣，那種累不是累是心更累，還給我貼窗戶壁紙！」、「太壓抑了」、「住網咖還比較好」。

也有眼尖網友發現，這其實是旅館將單人雅房對外出租，「應該是旅客的生意做不到改做長租客」、「這很明顯是沒有旅客改長租，朋友來台住過」、「感覺是背包旅店因為疫情沒客人，只好另謀出路，加油」、「旅館從日租改為月租」。

另有人眼尖發現，原來是旅館將單人雅房對外出租「是旅客的生意做不到該做長租客」。（圖取自臉書「台北租屋、出租專屬社團」）

另有人眼尖發現，原來是旅館將單人雅房對外出租「是旅客的生意做不到該做長租客」。（圖取自臉書「台北租屋、出租專屬社團」）

有網友在租屋網發現一間無窗戶標準單人雅房在招租，1.5坪每月租金只要4800元，照片曝光引發網友熱議，驚呼「好像在坐牢」。（圖取自臉書「台北租屋、出租專屬社團」）

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