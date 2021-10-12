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    馬英九批國慶演說違憲 民進黨：您曾統治過中華人民共和國嗎？

    前總統馬英九今天出席「華僑救國聯合總會第69屆全球華僑節大會」，會前受訪指出，蔡英文總統國慶演說不符合台灣人民的利益，而且會造成兩岸衝突。（記者塗建榮攝）

    前總統馬英九今天出席「華僑救國聯合總會第69屆全球華僑節大會」，會前受訪指出，蔡英文總統國慶演說不符合台灣人民的利益，而且會造成兩岸衝突。（記者塗建榮攝）

    2021/10/12 20:28

    相關新聞連結：
    蔡英文國慶演說 馬英九稱違憲

    〔記者楊淳卉／台北報導〕馬英九今天指稱蔡總統國慶演說「違憲」、「擔心影響我們跟美國的互信」，民進黨說，中華民國和中華人民共和國原本就互不隸屬，難道馬前總統不同意這是歷史事實和現實狀態？「您在中華民國總統任內有統治過中華人民共和國的任何一寸土地嗎？還是，中華民國應該屬於中華人民共和國的一部分？」

    民進黨認為，蔡總統國慶演說中的「四個堅持」主張，充分展現捍衛國家主權、民主自由生活方式的堅定態度。請問馬前總統，「四個堅持」哪一項講錯？哪一項違憲？哪一項沒有得到主流民意的支持？馬英九先生曾擔任過中華民國總統，應該要有中華民國總統的認知，而不是隨著中共統戰宣傳起舞。

    民進黨強調，1949年後，兩岸的政經制度與政治價值早已南轅北轍，中華民國和中華人民共和國互不隸屬既是兩岸現狀，也是台灣人民的共同認知。

    民進黨質疑，馬前總統2006年接受《星島日報》專訪時，曾說出「兩岸人民決定台灣未來」；但他又在2008年聲稱「台灣是主權獨立的國家，台灣的前途是由台灣人民決定，這是無庸置疑的」，馬前總統的論述時常昨是今非、自打嘴巴，誠信何在？

    另外，民進黨說，蔡總統執政後，台美關係堅實穩固、堅若磐石，更勝於馬政府時期；對於民進黨政府極力維護台海和平穩定，美國政府也多次表達肯定。

    反觀國民黨人，一再操作「反美」的鬥爭手段，牟取政治利益，打擊台美經貿的正常發展；甚至在阿富汗情勢變化時，還呼應中國的大外宣，操弄「疑美論」，完全向中共站隊，儼然成為中共在台的代理人，馬前總統都視而不見？

    民進黨強調，馬英九先生曾任中華民國元首，如今一再呼應中共的兩岸觀點、貶低國家主權，完全與台灣主流民意背道而馳，這才是嚴重違反中華民國憲法主權在民的精神。另對於中共強奪國民黨珍貴資產孫文學說的話語權，馬前總統與國民黨人也不敢強硬回應。這些作為不僅喪失前元首的高度與風骨，更會讓國際貽笑大方。

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