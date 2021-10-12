美軍駐台協訓 學者分析：下個施訓重點是後備部隊

軍事學者蘇紫雲分析，美國下一個協訓重點將會是台灣後備部隊。（資料照）

2021/10/12 20:40

〔記者吳書緯／台北報導〕美國《華爾街日報》日前轉述美方官員說法，約有20多名美軍特戰部隊和陸戰隊人員已駐台1年，協助訓練台灣部隊強化防禦能力。軍事學者蘇紫雲分析，在現役部隊有相關交流和訓練計畫下，美國下一個協訓重點將會是台灣後備部隊，而提升後備戰力也能讓現役部隊在戰場上的使用彈性更大，使台灣國土防禦更有韌性。

跨黨派美國參議員7月20日提出「台灣夥伴關係法」，包含制定美國國民兵與台灣軍力之間的夥伴關係計畫；而美國聯邦眾議院9月23日表決通過「2022財政年度國防授權法案」，法案建議強化美國國民兵與台灣後備部隊合作，協助台灣強化自我防衛能力等。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪分析，根據美國近期涉台法案都有提到後備部隊，判斷後備部隊就是下一個美軍協助台灣的重點，預期將協助台灣在後備部隊的訓練上，針對訓練科目、強度上找出平衡點，有效提升台灣後備戰力。

蘇紫雲說，提升台灣後備部隊戰力，有助於讓國軍現役部隊在戰場上的使用彈性更大，因為若後備部隊被認為有辦法守住要地時，將讓現役部隊不再需要死守在同一地點，戰場自由度增加，可以擔任拳頭部隊，將使得台灣陸戰層面的國土防衛具有韌性。

前戰爭學院榮譽講座廖宏祥受訪說，台灣遭到國際孤立，導致國軍不曾受邀參加多國聯合軍演，長期閉門造車的結果，國軍許多思維仍停留在20世紀，整個聯參、指揮架構應該從頭來過，應尋求美軍從頭教起。

廖宏祥說，過去在戰爭學院教課時，來受訓的國軍學官常跟他說，「美國那套在台灣行不通」，而美國現在來台施訓、甚至期待美國駐軍，宛若是當代「鋸箭法」，把外頭的箭羽鋸掉，但箭鏃仍留在肉裡，而國軍標榜的黃埔精神基本上就是「務虛」，例如很常研讀《孫子兵法》，但《孫子兵法》基本上就是「騙」，基本上就是透過計謀混淆敵人，而在當代是否合時宜值得商榷。

因此，廖宏祥認為，美軍協助台灣的重點應是幫助台灣國防現代化，讓美軍軍官個別嵌入國防部與參謀本部，協助國軍落實如評估威脅、規劃戰略、發展準則、部署兵力、落實訓練、開發武器需求與後勤補給等各面向，讓國軍做好打21世紀的下一場戰爭準備。

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