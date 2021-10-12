兩國互不隸屬挑釁？ 綠反酸朱立倫：覆電習近平連民國都不敢寫

朱立倫（前）贏得黨主席選舉，收到中共總書記習近平（後）賀電。（報社合成／彭博社）

2021/10/12 21:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡總統雙十國慶演說提出「四個堅持」，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，卻遭國民黨人士質疑是「兩國論」挑釁中國；對此，黨政人士強調，國民黨主席朱立倫回覆習近平的賀電連「民國」兩字都不敢寫，蔡總統在國慶文告提及「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，捍衛中華民國國家主權，說出客觀的事實，有什麼好質疑！

黨政人士說，中華民國有哪一天被中華人民共和國統治過？台、澎、金、馬從未是中華人民共和國的領土，中華民國建立已經110周年，國民黨面對中國共產黨竄改歷史，以紀念辛亥革命名義自稱是孫中山的繼承者，完全不敢跟中共抗議。還有黃智賢、郭冠英等人赴北京參加辛亥革命110周年大會，聆聽習近平談「堅持和平統一」，這些人怎不出來捍衛中華民國？

他強調，總統拒絕中共設定的併吞台灣、消滅中華民國的路徑，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，呈現的就是兩岸的客觀事實。連講中華民國都要質疑，還是國民黨有被中華人民共和國統治？期待台灣內部能團結一致對外，在野黨不應自我否定國家主權。

中國官媒新華社報導指出，台灣名嘴黃智賢、郭冠英出席10月9日在北京舉辦的「紀念辛亥革命110周年紀念大會」，期盼台灣早日回到祖國懷抱。（翻攝新華網）

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