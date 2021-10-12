為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    兩國互不隸屬挑釁？ 綠反酸朱立倫：覆電習近平連民國都不敢寫

    朱立倫（前）贏得黨主席選舉，收到中共總書記習近平（後）賀電。（報社合成／彭博社）

    朱立倫（前）贏得黨主席選舉，收到中共總書記習近平（後）賀電。（報社合成／彭博社）

    2021/10/12 21:36

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡總統雙十國慶演說提出「四個堅持」，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，卻遭國民黨人士質疑是「兩國論」挑釁中國；對此，黨政人士強調，國民黨主席朱立倫回覆習近平的賀電連「民國」兩字都不敢寫，蔡總統在國慶文告提及「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，捍衛中華民國國家主權，說出客觀的事實，有什麼好質疑！

    黨政人士說，中華民國有哪一天被中華人民共和國統治過？台、澎、金、馬從未是中華人民共和國的領土，中華民國建立已經110周年，國民黨面對中國共產黨竄改歷史，以紀念辛亥革命名義自稱是孫中山的繼承者，完全不敢跟中共抗議。還有黃智賢、郭冠英等人赴北京參加辛亥革命110周年大會，聆聽習近平談「堅持和平統一」，這些人怎不出來捍衛中華民國？

    他強調，總統拒絕中共設定的併吞台灣、消滅中華民國的路徑，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，呈現的就是兩岸的客觀事實。連講中華民國都要質疑，還是國民黨有被中華人民共和國統治？期待台灣內部能團結一致對外，在野黨不應自我否定國家主權。

    中國官媒新華社報導指出，台灣名嘴黃智賢、郭冠英出席10月9日在北京舉辦的「紀念辛亥革命110周年紀念大會」，期盼台灣早日回到祖國懷抱。（翻攝新華網）

    中國官媒新華社報導指出，台灣名嘴黃智賢、郭冠英出席10月9日在北京舉辦的「紀念辛亥革命110周年紀念大會」，期盼台灣早日回到祖國懷抱。（翻攝新華網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲稱蔡英文四個堅持是廢話 林鶴明：情緒語言一點幫助都沒有
    2021/10/12 21:23

    柯文哲稱蔡英文四個堅持是廢話 林鶴明：情緒語言一點幫助都沒有
    馬英九批國慶演說違憲 民進黨：您曾統治過中華人民共和國嗎？
    2021/10/12 20:28

    馬英九批國慶演說違憲 民進黨：您曾統治過中華人民共和國嗎？

    發現創新的未來 HPE Gen10 Plus智慧伺服器
    國慶文告兩國互不隸屬 董立文：向中共表達中華民國確實存在
    2021/10/12 13:44

    國慶文告兩國互不隸屬 董立文：向中共表達中華民國確實存在
    蔡英文國慶喊4堅持 柯文哲不服：我們講就是中共同路人
    2021/10/12 13:22

    蔡英文國慶喊4堅持 柯文哲不服：我們講就是中共同路人

    五倍券熱潮 Gogoro 購車最低免三萬
    蔡提兩岸互不隸屬 蕭美琴︰描述事實現況
    2021/10/12 05:30

    蔡提兩岸互不隸屬 蕭美琴︰描述事實現況
    蔡總統籲對話解決分歧 國台辦稱九二共識是基礎
    2021/10/10 21:23

    蔡總統籲對話解決分歧 國台辦稱九二共識是基礎
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播