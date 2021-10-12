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    首頁　>　臺北市

    拒絕二度酒測！他踩油門駛離釀員警受傷 法院判決免罰

    1名李姓男子先前在巷口遭員警攔查酒測，拒檢並將車輛駛離，導致手已探入車窗的員警受傷，李男遭開罰不服上訴，台北士林地方法院本月判決員警違法，撤銷李男罰單。（資料照）

    1名李姓男子先前在巷口遭員警攔查酒測，拒檢並將車輛駛離，導致手已探入車窗的員警受傷，李男遭開罰不服上訴，台北士林地方法院本月判決員警違法，撤銷李男罰單。（資料照）

    2021/10/12 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕1名李姓男子先前在巷口遭員警攔查酒測，拒絕二度檢測並將車輛駛離，導致手已探入車窗的員警受傷，李男遭開罰不服上訴，台北士林地方法院本月判決員警違法，撤銷李男罰單。

    李姓男子當時駕駛汽車經過台北市內湖區安康路328巷口，因車內有酒味遭西湖派出所員警執行酒測，李男當下吹氣完成酒測，卻被員警要求將車輛熄火、下車再度接受酒測，李男對此拒絕，員警便將手探入車窗，李男油門一踩將車輛駛離，導致員警跟著車輛行駛方向前進，右手擦傷。

    對此，警方認為事發當時，執勤員警在該路段設有告示，提醒用路人應進行吐氣酒精測試，然而李男並未完成酒測程序，依照拒絕酒測、撞傷正在執行交通勤務中的警察，對李男開立2張罰單。

    法院指出，員警酒測攔檢地點，依法須經警察機關主管長官指定，但經詢問內湖分局，得到的答案是「經查無本分局主管長官指定紀錄佐證資料」，因此難以認定執勤員警合法設置酒測攔查點，因此，被攔停的車輛駕駛人也沒有義務依照指示停車接受員警稽查，此案中員警行為已屬違法，法院判決撤銷駕駛人的罰單。

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