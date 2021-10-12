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    遭蘇揆嗆「不會像妳不要臉」 鄭麗文：立委質詢有什麼不對？

    立法院院會，國民黨立委鄭麗文（右一）質詢國防相關問題，會中與行政院長蘇貞昌（左二）發生口角衝突。（記者王藝菘攝）

    立法院院會，國民黨立委鄭麗文（右一）質詢國防相關問題，會中與行政院長蘇貞昌（左二）發生口角衝突。（記者王藝菘攝）

    2021/10/12 17:29

    〔記者陳昀／台北報導〕針對兩岸軍力失衡，政府如何保衛台灣，國民黨立委鄭麗文下午質詢蘇揆時抨擊政府不積極爭取核子潛艦，「我怕到時候第一個投降是你」，被反嗆「不會像妳這麼不要臉」；鄭麗文事後發臉書質疑自己的質詢有什麼不對，中國國民黨面對中國共產黨實力崛起，最平穩路線就是穩固自己的軍事實力，反倒是民主進步黨被美國吃豆腐講都不敢講。

    鄭麗文表示，她本來準備相當多題目要在總質詢就教行政院官員，結果蘇揆團隊上樑不正下樑歪，上從院長來立院「備詢」時跟立委吵架，下有只會避重就輕、只會像不斷撥放的錄音帶，就是不回答問題的部會首長，這種政府到底要怎麼讓台灣人民信服？是會做事、可受公評、願意傾聽民意？

    鄭麗文表示，台灣、中國軍事差異這麼不平衡，立委詢問蘇揆要不要、支不支持台灣發展核子動力潛艦，蘇貞昌竟然被問到「見笑轉生氣」，最惡劣的是在議場大罵「不要臉」，立委質詢政府要拿什麼保衛台灣有什麼不對？

    鄭麗文強調，中國國民黨面對中國共產黨實力崛起，最平穩的路線就是穩固好自己的軍事實力，反倒是民主進步黨被美國吃豆腐講都不敢講，碰到中國共產黨還要拿什麼跟他們打，鍵盤？網軍？掃帚？又或是不保衛直接第一個逃跑？「完全執政不用這麼委屈，直接修憲阿！不要邊領中華民國薪水邊羞辱這個讓你當官的國家。」

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